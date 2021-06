Oroscopo Branko 17 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 17 giugno 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Attirerete nuove conoscenze che costituiranno una risorsa positiva per il futuro. Siate aperti alle nuove idee. Sentite il bisogno di moderare le vostre azioni e sarà un bene. Ascoltate i vostri istinti più profondi e dimenticate le onde negative di ieri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete tentati a prendere rischi. Tuttavia, sarete fortunati. Vegliate alle vie urinarie e bevete più liquidi. È necessario rivedere le priorità per quanto riguarda il vostro stile di vita.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo Branko 17 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Con la vostra energia vi sarà possibile spostare le montagne oggi! Detto questo, non alzare troppo la barra. La vostra mente acuta sarà più che compensata per la stanchezza fisica. Non tenetevi rinchiusi, avete bisogno di trascorrere del tempo all’aperto per ricaricarvi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’atmosfera è costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni personali e la fortuna vi permetterà di creare nuovi contatti. State perdendo troppo tempo su questioni insignificanti, il che è faticoso. Non è necessario continuare a cercare il motivo della vostra stanchezza.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete più tattici del solito. La gente confida in voi, quindi non abusatene! Vi sentirete insolitamente nervosi perché nutrite un grande desiderio di libertà. Assicuratevi di avere un po’ di tempo per voi stessi.

Oroscopo Branko 17 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete particolarmente attratti da strane esperienze oggi… pensate alle conseguenze prima di farvi coinvolgere. Dimenticare il mondo e rilassarsi a casa sarà davvero allettante, trovate il tempo di farlo senza sentirvi in colpa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Oroscopo Branko 17 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sul fronte amicizia otterrete successo. Questo è il momento di rivedere le cose con alcune persone. Sarebbe bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non è un elemento favorevole per voi oggi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi sentite pronti a cambiare le cose, fare le giuste conclusioni e ricominciare su nuove basi. La vostra salute sarà influenzata da problemi renali, dovreste bere più liquidi per eliminare il superfluo su tutti i fronti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Urano vi porta nella direzione giusta. Fareste bene a finire una causa in corso. Il vostro amore per il cibo vi spinge verso pasti troppo ricchi. Avete bisogno di pensare al vostro fisico e di migliorare il vostro livello di energia.

