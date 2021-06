Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non prendete alla lettera le battute, siete troppo sulla difensiva. Concentrate la vostra energia in modo più efficace e approfittate dei momenti di riposo che vi concedete.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete voglia di ignorare la logistica e il funzionamento delle cose di oggi. Non è il momento di affrontare tali aspetti. Il vostro aumento di energia potrebbe irritarvi, soprattutto se non abbandonate certe cattive abitudini.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I vostri presentimenti erano fondati e la notizia non sarà una sorpresa per voi. Sapete cosa fare, quindi fatelo. Attenti a non scoraggiarvi troppo. Lasciatevi coccolare, vi sentirete meglio.

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): È giunto il momento di prendere una decisione importante. Il vostro senso di libertà interiore vi guida nella giusta direzione. Vi farebbe bene combattere la noia che vi sta consumando… e aggiornare le vostre idee, concedervi una pausa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se tenete fede ai vostri valori, vivrete il giorno più bello in assoluto, non ascoltate nessun altro. L’equilibrio è maggiormente a portata di mano. Prendete il tempo prima di reagire e tutto si risolverà… La vostra prospettiva ne è il motivo.

Paolo Fox oroscopo 17 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio. Utilizzatelo come una possibilità di rivalutare la vostra salute.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): I vostri pensieri vanno spontaneamente sugli aspetti più seri della vita. Concedetevi una pausa! L’influenza di Venere vi aiuta a rimettere le cose in ordine. Questa è una preoccupazione in meno. La vostra creatività è in rialzo e avrete sicuramente meno difficoltà ad esprimervi a causa del vostro zelo emotivo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Evitate le persone negative… Avete bisogno di ottimismo, pensate a voi stessi più che mai. Avete una migliore idea delle vostre esigenze ambientali e sarete in grado di trasformarle in una risorsa, raggiungete un migliore equilibrio tra riposo e attività.

