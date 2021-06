Paolo Fox oroscopo 16 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 16 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questa nuova settimana parte in maniera grintosa! Abbiamo Marte e Luna favorevoli. Meno male perche’ devo dire che tra venerdi e domenica appena trascorsi non sono stati pochi quelli che si sono arrabbiati o che comunque hanno dovuto innervosirsi per certe situazioni che riguardano la famiglia e forse un rallentamento nel lavoro

Toro (21 aprile – 20 maggio): Si parte con una grinta che potrebbe quasi diventare rabbia! Lunedi e martedi sono giornate da tenere sotto controllo: il mio consiglio e’ quello di non strafare, di non prendere tutto per oro colato, di rimandare ogni cosa a mercoledi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): C’e’ qualche dubbio sul lavoro ma solo perche’ o qualche tempo fa hai commesso una superficialita’ e quindi devi recuperare oppure c’e’ bisogno di un esperto, commercialista o avvocato, per risolvere un problema. Alla fine, dovresti cadere in piedi!

Paolo Fox oroscopo 16 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non devi assolutamente tenerti lontano dall’amore! Questo e’ un cielo importante: potresti improvvisamente scoprire affetto per una persona conosciuta da poco! Poi sappiamo che quando Venere transita nel segno le combinazioni sono infinite

Leone (23 luglio – 23 agosto): se ti danno da portare avanti un progetto che non ti interessa oppure addirittura in famiglia e in amore ci sono perplessita’, certo non le manderai a dire! E’ una giornata che invita alla pazienza!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): questo Giove in opposizione porta dure lotte sul lavoro, lotte per portare avanti un esame, un colloquio, quindi non tutto e’ semplice e probabilmente ci saranno momenti in cui dovrai fermarti a ragionare. Pero’, rispetto alla settimana passata, questa e’ senz’altro migliore, ed entro giovedi potra’ arrivare una risposta.

Paolo Fox oroscopo 16 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sara’ molto importante non lasciarsi coinvolgere in polemiche soprattutto se riguardano la famiglia, i rapporti tra genitori e figli e l’amore. Si perche’ gia’ nel fine settimana appena trascorso potrebbe essere nata qualche imprudenza, qualche complicazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Quando ti interessa una persona, all’inizio pensi di gestire il rapporto e pensi di essere il piu’ forte, ma nel tempo ti rendi conto di essere anche un po’ vittima dei sentimenti! Non ci dimentichiamo che sei un segno d’acqua, e spesso gelosia e passione albergano nel tuo cuore in maniera estremamente forte!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna e Marte favorevoli! Questo e’ un oroscopo interessante per iniziare a recuperare quella grande volonta’ d’azione che da sempre e’ una tua caratteristica. Ma che ultimamente ti e’ un po’ sfuggita di mano, non per colpa tua perche’ tutti i fermi e i blocchi che ci sono stati dall’anno scorso hanno creato diversi disagi nella tua vita.

Paolo Fox oroscopo 16 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dopo un fine settimana non dico da dimenticare ma comunque un po’ faticoso. Ti appresti a vivere una nuova settimana importante, tanto piu’ che mercoledi e giovedi sono giornate costruttive. In questo momento penso che tu stia pensando soprattutto a soldi, lavoro e studio, mentre i sentimenti sono in balia delle emozioni legate alla giornata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vivi un inizio di settimana un po’ nervoso. seccature, telefonate che non vorresti ricevere e probabilmente anche un cambiamento di programma dell’ultima ora. E’ chiaro che in questi giorni devi combattere perche’ stai facendo una strada che altri non fanno

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vorrei sapere se nel corso dell’ultimo weekend hai avuto una piccola risposta d’amore o magari sei stato bene anche con una persona conosciuta da poco. perche’ ho spiegato che l’amore puo’ sorprendere ma dobbiamo anche lasciarci sorprendere!

PAOLO FOX OROSCOPO 15 GIUGNO 2021