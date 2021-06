Oroscopo Branko 15 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Controllate le fonti d’informazione per non perdere tempo invano. Sarete in piena forma fisica. Godetevi la vita senza aspettare gli altri. La suscettibilità è a fior di pelle e vi create preoccupazioni immaginarie. Siate misurati nei vostri giudizi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Buone notizie all’orizzonte, l’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Branko 15 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Le turbolenze intorno a voi vi lasceranno senza spazio per l’espressione ma dovrete mantenere la calma. Il vostro cervello ha bisogno di un periodo di riposo – niente di cui preoccuparsi, basterà evitare l’agitazione per tornare in forma.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sapete che state andando nella direzione giusta, affermate la vostra posizione senza esitare ma senza aggressività. State egregiamente osservando abitudini salutari e il vostro livello energetico si sta stabilizzando. Approfittatene per fare un bilancio di salute.

Oroscopo Branko 15 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Scoprirete le verità di chi vi circonda, che non sono sempre facili da accettare, ma sarà una benedizione sotto mentite spoglie. La vostra forma fisica è in crescita, tutto quello che dovete fare è prevedere le conseguenze di eccessi e assicurarvi di spendere la vostra energia in buona misura.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Se avete cercato di cambiare il vostro stile di vita, le porte si aprono nella giusta direzione, quindi dimenticate le esitazioni. Il modo migliore di sentirsi più a vostro agio con voi stessi sarà l’attività fisica, quindi praticate qualche esercizio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Troverete il modo migliore per uscire da una situazione di stallo grazie ai consigli di una persona ben informata, quindi siate ricettivi ai consigli altrui. La mancanza di azione sarebbe un rischio e dovreste almeno avviare un’attività che vi permette di utilizzare la vostra energia.

Oroscopo Branko 15 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete in grado di agire secondo i vostri interessi con calma ed efficienza. È il momento di parlare con la vostra banca. Avrete bisogno di completa pace e tranquillità e per ricaricare le batterie. Non cedete a troppe tentazioni culinarie

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avete l’intenzione di saperne di più circa una persona che vi è vicina… Siate discreti! Avete un irresistibile desiderio di assaporare i piaceri della vita, ma siete in difficoltà perché non siete in grado di rilassarvi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dovrete aspettare prima di consolidare un progetto particolare, ma non rinunciate. Verificate che il cibo che state assumendo è ancora buono – la vostra distrazione potrebbe condurre ad alcuni problemi di stomaco.

