Oroscopo Branko 14 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 14 giugno 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un’occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Proprio adesso che iniziavi a sentirti a tuo agio in una certa routine, ecco che qualcuno viene a sconvolgere il tuo piccolo equilibrio. La stabilità che avevi appena ottenuto in questo momento è a rischio. Invece di batterti per far tornare tutto come prima, aspetta che si calmino un po’ le acque.

Oroscopo Branko 14 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace

Leone (23 luglio – 23 agosto): non dovresti lottare, ma lasciarti trasportare dai ricordi. Per il momento non puoi scappare dalle relazioni familiari, anche se non ne parli con nessuno. Fortunatamente, non appena ti renderai conto di quanto certi legami sono importanti per te, ti sarà più facile gestirli, e in più eviterai di cadere nella trappola del rifiuto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un po’ le tue entrare, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Oroscopo Branko 14 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): hai di nuovo quell’espressione imbronciata che non ti si addice per niente. Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Senza rendertene conto, oggi sarai molto disciplinato e riuscirai a portare a termine diverse faccende. Da un po’ di tempo sei più indipendente, ma stai attento a non tagliare i ponti con i tuoi associati che sono in difficoltà. Potrebbero avere l’impressione che gli stai voltando le spalle.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se recentemente hai attraversato un periodo di stress dovuto al denaro, adesso puoi venirne fuori piano piano. Ormai hai abbastanza margine di manovra per conciliare il tuo spirito creativo e la tua capacità di giudizio, e infine per sentirti meglio.

Oroscopo Branko 14 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Essere riconosciuto per il tuo contributo e i tuoi sforzi oggi sarà particolarmente piacevole, soprattutto alla luce delle ultime giornate fitte di impegni. Ma ti rendi conto che qualcuno nasconde dei progetti segreti dietro questa facciata di gratitudine.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Forse dovrai tornare su un incarico che pensavi di aver portato a termine, rendendoti conto che, effettivamente, richiede ancora molto lavoro. Concediti un momento per valutare quel che è fatto e quel che resta da fare, non buttarti a capofitto se non vuoi rischiare di sprecare i tuoi sforzi.

OROSCOPO BRANKO 13 GIUGNO 2021