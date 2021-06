Paolo Fox oroscopo 14 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questo fine settimana dovresti parlare solo se strettamente necessario perche’ le cose che dici sono polemiche! Non e’ detto che tu sia per forza in crisi d’amore ma anche una piccola frase o un atteggiamento del partner che non ti sta bene, potrebbero provocare qualche ‘scontro diplomatico’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dal punto di vista delle relazioni lavorative ma anche familiari non e’ facile restare tranquilli. Ricordo che a breve Marte sara’ dissonante, e quindi non sei piu’ pronto a digerire cose che non ti vanno bene, anzi sei prontissimo a recriminare, ed in casi estremi a chiudere tutto quello che non

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il fatto di dover ridurle e’ indispensabile. Saturno in aspetto buono rappresenta limitazioni e la necessita’ di ragionare su come impostare progetti futuri, magari sulla base di un budget ridotto. In questo periodo hai talmente tante cose da fare da non fermarti mai.

Paolo Fox oroscopo 14 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): C’e’ un interessante ‘gioco di stelle’ tra Luna, Venere Giove e Saturno. Non escludo che ci sia in arrivo una risposta oppure che ci si possa sentire improvvisamente innamorati. Periodo emotivamente piu’ stabile, creativo, fertile!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non devi prendere tutto troppo di petto, perche’ altrimenti si rischia di stare male, di discutere ogni giorno, e questo non va bene. Ti trovo nervoso: il fatto che Marte tra poche ore sara’ nel tuo segno e’ la riprova che in questo momento non ti va di discutere, che non ti va di litigare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo fine settimana rappresenta una sorta di riabilitazione rispetto al passato. Perche’ guardando le stelle di mercoledi e giovedi e’ possibile pensare che questa sia una giornata migliore, dopo 48 ore pesanti. Gli accordi e le emozioni ‘girano’ meglio!

Paolo Fox oroscopo 14 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): A volte ti sembrera’ di essere persino frainteso. Sono 48 ore in cui se c’e’ una storia che non funziona possono ‘saltare’ gli altarini! Nulla di grave per le relazioni forti, ma qualcosa puo’ essere vissuto con maggiore disagio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ora non dico che tutti conosceranno l’amore per la vita ma se non altro c’e’ una tendenza a voler vivere sensazioni speciali. Inoltre, credo che sia il caso di farti scivolare le cose addosso perche’ se negli ultimi mesi sei stato male e’ perche’ te la sei presa un po’ per tutto

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Attenzione ai soldi, attenzione a qualche momento di tensione che probabilmente e’ gia’ stato vissuto attorno a giovedi, quando un aspetto di Luna nuova ha creato qualche disagio.

Paolo Fox oroscopo 14 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ho piu’ volte messo in evidenza questo lato del tuo carattere: quando ti metti in un angolo e pensi non e’ detto che tu ce l’abbia con tutte le persone che hai attorno, ma certamente hai bisogno di piu’ tranquillita’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): E’ un sabato preludio di una domenica piuttosto serena. Cerca di stare attento alle proprieta’. Marte da qualche giorno e’ in opposizione e questo vuol dire che ci sono dei contrasti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se sei rimasto quieto, sabato e domenica si prospettano giornate di recupero, di passione, e questo e’ un cielo molto bello anche per chi ha conosciuto una persona da poco. Nonostante mille remore e timidezze, si puo’ andare avanti! Se possibile, cerca di vivere un po’ di piu’ alla giornata.

