Paolo Fox oroscopo 18 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 18 giugno 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo e’ un periodo di riscossa grazie a Marte in buon aspetto, ma questa riscossa funziona soprattutto dal punto di vista lavorativo dove rispetto a prima ci sono situazioni nuove da affrontare. Ora e’ chiaro che la tua vita e’ sempre piena di sfide, quando mai hai deciso di fare cose semplici!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Quello di cui avresti bisogno al momento e’ una sorta di riconciliazione in famiglia ma anche rivedere alcuni progetti che riguardano immobili e lavoro. Come ho spiegato spesso ultimamente, ora il tuo motto e’: ‘fare meno, fare meglio’, e tutto sommato sono d’accordo con te!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Proprio come e’ accaduto la scorsa settimana, tra mercoledi e giovedi ti sentirai molto stressato, sottoposto a forte agitazione. Forse e’ semplicemente un momento di stallo, devi cercare di risolvere un piccolo problema di lavoro.

Paolo Fox oroscopo 18 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non devi perdere l’occasione di ritrovare l’amore perche’ questa e’ una Venere molto bella! Gli unici problemi potrebbero nascere se sei legato, convivente, e magari che interessa una persona diversa dal solito

Leone (23 luglio – 23 agosto): Avere Marte nel tuo spazio zodiacale rappresenta una vera e propria rivincita ma anche l’occasione per ribadire alcuni concetti importanti. Non vuoi piu’ sottostare agli ordini di persone che non credi siano utili nella tua carriera, nella tua vita

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei piu’ contento rispetto alla settimana scorsa. Tanto per fare un riepilogo delle ‘puntate precedenti’. C’e’ stato un momento di grande disagio, di grande stanchezza, nel quale potresti esserti sentito fuori gioco o magari hai dovuto creare una sorta di rete di protezione attorno a te

Paolo Fox oroscopo 18 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In amore non me la racconti giusta o probabilmente e’ il partner che non te la racconta giusta! Nella migliore delle ipotesi ci sono solo piccole divergenze che presto lasceranno spazio ad una riconciliazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Al momento non devi fare altro che rimboccarti le maniche e trovare una nuova emozione. Soprattutto se ultimamente ci sono stati dei grossi problemi in amore, se ci sono state divergenze molto forti. Questo nuovo aspetto di Venere e’ molto positivo e fa da preludio ad un fine settimana importante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto distratto! Potrebbe capitare quello che e’ gia’ capitato la settimana scorsa, tra mercoledi e giovedi, quando hai perso il lume della ragione, quando probabilmente in amore ci sono state tensioni esagerate.

Paolo Fox oroscopo 18 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei in recupero! E’ probabile che la scorsa settimana ci sia stato un fermo anche dal punto di vista fisico. Sto spiegando che quest’agitazione causata da Marte, in forma dissonante fino a qualche giorno fa, nelle ultime due settimane ha creato problemi, irritazioni

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): O sara’ necessario affrontare nuovi percorsi oppure il destino portera’ inevitabilmente a fare scelte diverse rispetto al passato. Si perche’ questo e’ un oroscopo che chiede ‘movimento’. Quindi o ti muovi tu o saranno le situazioni attorno a cambiare l’assetto generale della tua vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Venere e’ amica! Il mese scorso non lo e’ stata, anzi Maggio e’ stato un mese di diverbi, di disagi, di allontanamenti, forse anche tu sei tornato a casa con la testa altrove. Ma fortunatamente ora le cose cambiano e senti che c’e’ voglia di avvicinarti ad una persona.

