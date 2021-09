Oroscopo Branko 16 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 16 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, sarete di umore combattivo ma saprete anche perdonare. I vostri rapporti vi aiuteranno ad essere più calmi, più equilibrati e più facilmente in grado di anticipare le persone che vi stanno a cuore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): I vostri pensieri sono un po’ confusi e questo vi rallenta. Avete bisogno più che mai di un ambiente tranquillo. È inoltre necessario il movimento e sarebbe una buona idea intraprendere uno sport di resistenza per stabilizzare i livelli di energia.

Oroscopo Branko 16 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Prendete tempo per riflettere attentamente prima di prendere decisioni definitive oggi. Gli sforzi vi costano tanto e lo si può sentire, la fatica è reale. State attingendo alle vostre riserve, è tempo di riposarvi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Siete distratti e non proprio motivati ad agire. Il vostro senso pratico è in calo. La vostra forma celebrale è al massimo! Sarebbe bene dedicarvi a un passatempo che non implichi l’uso dei muscoli.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro ottimismo è chiaramente avvertito da chi vi circonda. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. La vostra salute migliora sul piano fisico, avrete migliori riflessi e vi sentirete più leggeri.

Oroscopo Branko 16 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete le idee chiare e ne parlerete con facilità. Le rimesse in discussione sono all’ordine del giorno. Siete implicati nei dettagli. Potreste finire sovraccarichi se non fate un passo indietro e se non vi rilassate.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete bisogno di rallentare, ma senza isolarvi. Fatelo senza sensi di colpa o preoccupazioni! Avete bisogno di uno sport di resistenza per trovare un migliore equilibrio, per sfogarvi gradualmente.

Oroscopo Branko 16 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più tattici del solito. La gente confida in voi, quindi non abusatene! Vi sentirete insolitamente nervosi perché nutrite un grande desiderio di libertà. Assicuratevi di avere un po’ di tempo per voi stessi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Venere facilita le discussioni intime. Questo è il momento di sviluppare la vostra relazione con delicatezza. Gli sforzi sono ben ricompensati. Fareste bene ricordare questo motto. Concedetevi una serata di totale relax.

OROSCOPO BRANKO 15 SETTEMBRE 2021