Oroscopo Branko 15 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 15 settembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Quindi, datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Fate un passo indietro dalla vostra vita di tutti i giorni. È tempo di fare i piani per il futuro. Poi, avete bisogno di trovare un equilibrio tra fisico e benessere mentale, tra riposo e attività, necessitate di rendere giustizia alle esigenze del vostro corpo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La routine quotidiana vi sembrerà meno pesante e uscire da una situazione difficile sarà a vostro vantaggio… Quindi, uno stile di vita sedentario non sarà un bene per voi. Avete bisogno di movimento. Riprendere lo sport sarebbe una buona idea e vi ridarebbe forza.

Oroscopo Branko 15 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ci sono discussioni interessanti in vista. Non esitate a ottenere una consulenza legale. Quindi, non fatevi coinvolgere dai bisogni altrui, andrebbe a vostro discapito. Non ve lo potete permettere.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Niente vi chiederà di compiere sforzi importanti oggi. Non iniziate le cose se non siete sicuri che sarete in grado di finirli! L’influenza di Mercurio vi guiderà a cercare un po’ di pace per liberare la mente, e questo faciliterà l’irritazione che sentite dentro.

Oroscopo Branko 15 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete voglia di rendervi utili e ne avrete occasione. Il favore vi sarà restituito. Poi, un incontro con gli amici o con la famiglia vi aiuterà a ricaricare le batterie psicologicamente e ad eliminare delicatamente lo stress.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovrete rallentare i ritmi sfrenati. Fatelo senza sentirvi in colpa, prima di non farcela! La vostra alimentazione non è equilibrata. Quindi, sarebbe opportuno prendere una pausa ed esaminare ciò che non va.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È il momento di considerare la possibilità di un grande cambiamento… Le vostre ambizioni sono sane, procedete così. Una sensazione di mancanza porterà ad un passeggero momento di stanchezza. Una cura di vitamine sarà la benvenuta per mantenere il corpo attivo.

Oroscopo Branko 15 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete intenzione di dimostrare a voi stessi di essere più socievoli e aperti alle idee altrui e prendere la vita con più ottimismo. Non mettete il naso negli affari degli altri però. Prendete una pausa per ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace, sarà un bene per la mente e il corpo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Buone notizie all’orizzonte, l’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarà bene essere selettivi sulle vostre compagnie. Diventate sempre più sicuri di voi e questa è una buona cosa. La vostra forma fisica è in miglioramento e siete pronti all’attacco. Non agite solo in modo impulsivo.

