Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete voglia di rendervi utili e ne avrete occasione. Il favore vi sarà restituito. Un incontro con gli amici o con la famiglia vi aiuterà a ricaricare le batterie psicologicamente e ad eliminare delicatamente lo stress.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete molto inclini ad analizzare a fondo il vostro ego interiore, e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Avete meno energia fisica in questo momento, ma passerà.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): È l’ora di appianare un disaccordo. Saprete come trovare le parole giuste senza contorcere le cose. Avrete bisogno di assumere vitamine e minerali, per colmare le vostre carenze. Non è nulla di grave, ma è necessario prendere provvedimenti.

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le alleanze favorevoli diventano una possibilità, quindi guardate oltre le apparenze. Sarete sorpresi. La vostra salute, anche se eccellente, può essere turbata da problemi al fegato e dei piccoli cambiamenti alla vostra dieta potrebbero aiutare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Puntate sulla stabilità e la fiducia oggi, consolidate le cose con i vostri cari con la franchezza. Sarete in eccellente forma generale, ma contenete l’assunzione di dolci e migliorerete la vostra energia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Potrete approfittare di un bel ambiente amichevole nel quale il divertimento prevarrà. Rimandate le discussioni serie ad un altro giorno. Bisognerebbe riattivare la vostra circolazione sanguigna, facendo sport e prendendo un po’ d’aria fresca.

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È il giorno ideale per intraprendere un viaggio che continuate a rimandare da troppo tempo! Non esasperatevi nel cercare di convincere gli altri e lasciate che i vostri detrattori vadano per la loro strada, altrimenti vi faranno esaurire moralmente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La fortuna è sulla buona strada e aumenterà la vostra fiducia e quella di coloro che vi circondano oggi. Siete in buona forma; proseguite i vostri sforzi per quanto riguarda l’alimentazione e tutto si risolverà per il meglio.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro entusiasmo vi tira nella direzione giusta e le conversazioni sollevano il vostro morale. Dovrete compiere uno sforzo per avere un po’ di tempo da soli e per rilassarvi, il che non riuscite a fare al momento. Il contatto con la natura e con la terra sarebbe un bene per ricaricare le batterie.

Paolo Fox oroscopo 15 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi sentite pronti a cambiare le cose, fare le giuste conclusioni e ricominciare su nuove basi. La vostra salute sarà influenzata da problemi renali, dovreste bere più liquidi per eliminare il superfluo su tutti i fronti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Niente perturberà il vostro ottimo umore oggi. I cieli vi sorridono e voi contraccambiate. I vostri dubbi non toccano il vostro modo di essere e le relazioni con gli altri voi, il che conviene a tutti o quasi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete bisogno di rallentare. E trascorrere tempo senza far nulla! Avrete una visione più chiara delle cose domani. Se lasciate andare le abitudini ormai consolidate, la vostra mente si rilasserà veramente.

