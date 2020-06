Oroscopo Branko 12 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 12 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna e Sole in trigono, entrambi in aspetto positivo per voi, dovrebbe venir fuori un giorno piacevole. Vi invitiamo a inserirvi subito nelle discussioni professionali perché il vostro modo di essere e fare vi rende interessanti agli occhi degli altri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Si allontana la quadratura di Urano e Luna, ma lei è ancora in Acquario, prevale nei rapporti con l’ambiente professionale e crea disguidi che in qualche caso procurano noie di tipo fisico. Un momento di instabilità in campo finanziario, ma non c’è pericolo di perdite, perché quella Luna è come voi, non cede mai per prima.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Che bel giorno di compleanno, auguri! Ma tutti voi contate su un mercoledì luminoso, radioso, è il vostro giorno zodiacale perché governato da Mercurio, che ora va su e giù in campo finanziario. Dovete sfruttare il trigono di Luna in Acquario con il vostro Sole, aspetto di gioia.

Oroscopo Branko 12 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siamo tutti orientati all’ultimo quarto di Luna che inizia domani e si forma sabato in Pesci. Ultima fase della primavera e come le precedenti delicata per l’oroscopo generale, rapporti esteri. Per voi è nel campo del lontano, da oggi state attenti alle notizie che vi arrivano, specie di tipo legale, non si escludono pressioni sul lavoro.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Due o tre ore di relax, solo per far passare questa Luna in Acquario che mette sotto pressione alcuni rapporti stretti, collaborazioni professionali e ambiente. Visto che non ci sono altri transiti di disturbo, il Sole, così importante per ogni vostro respiro, è ottimo per trovare nuovi sostenitori, colleghi, amici.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giorno sì, ma dovete agire in fretta, prima che Luna passi in Pesci, dove inizia a calare domani. Ma oggi è un altro giorno, appartiene a Mercurio, governatore del segno, che transita in aspetto felice nel campo degli incontri.

Oroscopo Branko 12 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Lavoro, professione, importanti doveri sociali, è molto movimentata la vostra vita pure sotto il profilo affettivo, familiare. E voi riuscite a tenere testa a tutti! Come? È la vostra Venere, strepitosa da aprile, vicina a Sole in Gemelli e Luna acquariana: premonizioni di un futuro che si prepara pure in posti, con persone, che non conoscete.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mercurio da fine maggio transita in Cancro, ottimo per voi. Essendo quel segno fratello simbolo del lontano e Mercurio astro dei viaggi, viene naturale dire che successo o felicità in amore sono in arrivo da un altro posto, con altre persone, in un altro mare.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non avete ancora un cielo equilibrato, il che non impedisce di proseguire con i progetti, visto che alcune stelle non discutono solo voi, ma anche il contesto in cui vi muovete, rapporti che dovete mantenere volenti o no.

Oroscopo Branko 12 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): C’è un problema di comunicazione, bisogna andare a fondo nei problemi interpersonali, attenti a non difendere cause in cui non credete. Gli altri segni possono avere problemi con gli inganni, causa Nettuno, voi avete Mercurio contro e lo sarà ancora a lungo, meglio allontanarsi da chi non vi può più dare nulla.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Che bella Luna pure oggi, in aspetto con Sole in Gemelli, trigono, che porta bene all’amore, famiglia, lavoro, soldi. La lotta per la vita è dura pure per voi, ma riuscite a far sembrare tutto meno pesante, così rendete più serena l’esistenza di chi amate e di chi vi vuol bene.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Seduto sulla panchina del porto vedo le navi arrivar Di navi ne arriveranno tante, domattina Luna si avvicina a Nettuno e inizia ultimo quarto, con un significato simbolico: un capitolo si chiude per farne iniziare uno nuovo, il 20.

OROSCOPO BRANKO 11 GIUGNO 2020