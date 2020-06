Oroscopo Branko 11 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Rimane un po’ di agitazione portata da Luna, ma col passare delle ore passa in Acquario e si congiunge a Saturno: attenti! L’influsso dura 2 giorni e può diventare risolutivo per quella che pure voi chiamate delicata operazione. Sono le amicizie a darvi grande sostegno, anche sotto il profilo legale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se deve nascere una serata in famiglia o fuori meglio darsi da fare in mattinata quando Luna non è ancora congiunta a Saturno in Acquario. Transito importante e difficile per una certa impresa che deve ottenere approvazione dall’alto, per riuscire.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le professioni a contatto con il pubblico sono favorite nei 2 giorni di Luna in Acquario, per voi è produttivo l’aspetto che si forma tra Venere (fortuna) in Gemelli e Saturno-Luna in Acquario. Influsso che chiama forte i viaggi, rapporti con il lontano, che potete coltivare pure da casa,

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Luna torna a guardarvi con affetto, non è forte come sarà da ultimo quarto, ma questi 2 giorni in Acquario sono buoni per fare verifiche (lavoro, affari). Prevedibili discussioni per la posizione che occupate, litigi nel privato per i beni in comune, quando Saturno e Luna che si congiungono in Casa VIII, per voi Acquario.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il blitz di Saturno in Acquario, da inizio primavera a luglio, vi è servito da lezione. Avete capito i cambiamenti da apportare nel lavoro, nelle collaborazioni, non avete reagito male a certe situazioni pure nel privato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Stelle importanti per persone importanti, i più bravi sono destinati a ottenere grande successo. Legame armonico tra progettazione e realizzazione, creazione ideale e pratica. Saturno in Acquario è nel punto del lavoro, esprime al massimo la sua volontà, con accanto Luna vi aiuta a perseguire l’obiettivo da raggiungere.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): C’è come un’energia vulcanica nell’aria della Bilancia, che permette di mantenere o ritrovare la capacità di fare le cose in grande e con attenzione al dettaglio. Saturno in Acquario è un grande protettore, ma non ha l’allegria di Venere, il calore di Giove, per questo avete sentito spesso freddo attorno a voi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Quando Saturno e Luna si congiungono ci sentiamo male, giovani e vecchi, specie se avviene in Acquario e tocca ossa, circolazione, denti. Neanche l’ambiente domestico vive giorni tranquilli, ma pensando che giovedì Luna sarà in Pesci, accanto a Marte, si riesce a superare queste piccole noie.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete un carattere socievole, pure quando le stelle sono in postazione difficile, come è successo tante volte questa primavera, e abbiamo sempre riportato, voi riuscite a trovare la via d’uscita. Sarà perché siete un segno di fuoco, quindi avete confidenza con i pompieri, ma la realtà è che c’è sempre un pianeta che vi viene in soccorso.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Luna primaverile vi ha salutato, al prossimo transito nel segno sarà piena, 5 luglio, vi accenderà l’estate nel cuore. Ma prima del solstizio estivo voi single avete belle occasioni. Marte in Pesci fino al 28, ottimo con Giove e Urano, nasce un rapporto fisico, di dirompente sensualità.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Dolce risveglio con Luna nel segno. È l’ultimo passaggio della primavera, quindi va festeggiato come si deve: un triplo sandwich di passione… Luna è già in fase calante, non proprio ideale per le conquiste, ma è rinforzata da Sole e Venere che stanno esplodendo in Gemelli, campo della fortuna.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Marte, l’amante delle stelle, che tanti momenti piccanti ha riservato a voi più che ad altri. Dato che sarà qui fino al 28, quanti incontri ancora! Siete un segno d’acqua, vostro elemento, tuffatevi perché sarà più facile rispettare le distanze.

