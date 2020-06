Oroscopo Branko 10 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 10 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Iniziamo questa settimana curiosa, che dà l’impressione di stare tra cielo e terra, con una forte Luna in Capricorno, vostro campo del successo (pure nostro). Cosa che avviene dove lavorate, o dove sperate di entrare e iniziare la lotta per la vostra ascesa, sicura anche se non immediata.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Luna nel segno dei lunghi viaggi, Capricorno, spinge a cercare nuove imprese in posti insoliti, ma quello che è ancora più importante, con persone diverse della solita gang. Cambiare attività, ad esempio, sarebbe un passo favorito da Urano, oggi in trigono con Luna e in aspetto con Marte, porta pure bella passionalità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Qui si decide e sistema tutto in 3 giorni, già oggi Luna perfetta e scaltra per le iniziative professionali, meglio se dovete gareggiare con un avversario non da poco, ma domani in Acquario sarà ancora più forte, quindi riflettete.

Oroscopo Branko 10 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sole e Venere in Gemelli, fino al vostro solstizio, non sono negativi, ma si trovano in Casa XII, vostro campo delle prove, esami, cambiamenti radicali voluti o imposti da quella forza misteriosa che conoscete e si chiama destino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): L’attenzione è sulla vita professionale, affari urgenti ma più urgenti sono chiarimenti con chi siete in rapporto stretto. Forse non è così facile separare questioni pratiche e familiari, perché sono due correnti che si incontrano domani con Luna in Acquario.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non tutti i segni si possono permettere un numero così consistente di transiti impegnativi e stressanti. Ma vogliamo ricordarvi che Saturno e Giove, pianeti che contano per lavoro e affari, si ritroveranno presto in Capricorno, settore della vostra fortuna, dove oggi agisce una straordinaria Luna.

Oroscopo Branko 10 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Amicizia amorosa con Gemelli, affinità intellettuale e artistica e anche altri settori vi fanno lavorare e progredire insieme. Per questo è importante per voi Sole in Gemelli con Venere, pure se non avete contatti con quel segno, o nella vita reale vi è antipatico, a noi interessa il significato astrologico: insistete nella ricerca di un posto, casa, amore.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Qualche segno, anche la vita sociale, deve guardarsi dall’effetto che può avere Marte in Pesci quadrato a Sole in Gemelli, ma nel vostro caso porta grinta, voglia di realizzare, desiderio di andare lontano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Rischio di infiammazioni, problemi stagionali, respirazione. Chi ha una certa età risente della quadratura Sole-Gemelli con Marte (e Nettuno) in Pesci. Il 13 nasce ultimo quarto, altro momento difficile. L’importante ora è seguire il programma stabilito visto Mercurio positivo, domani sarà efficace Luna in Acquario.

Oroscopo Branko 10 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Luna nel segno, giusta per tirar fuori carte segrete, la vincente dovrebbe uscire dal mazzo tra il 12 e 13, Luna va in Pesci, ma fate il più possibile oggi stesso. Unica noia l’interferenza di qualche soggetto che conoscete, portato da Mercurio opposto, ma che non può battere Giove.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tutto è diventato difficile per noi, ma ci sono pure periodi astrali, magari di pochi giorni, che presentano facilitazioni inaspettate. E voi questa settimana potrete andare molto in là, grazie alla combinazione di stelle positive.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Inizia una settimana con la forte provocazione tra Marte nel segno e Sole in Gemelli, una lotta che il pianeta guerriero non può vincere, ma non dovete rendere il gioco facile a nessuno. Reagite con stile e in silenzio.

