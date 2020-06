Oroscopo Branko 9 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 9 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dopo giorni di impegni e fatiche, inizio di giugno sembra più l’autunno caldo di una volta che l’anticipo della spensieratezza dell’estate alle porte. Avrete ancora tanto caldo, in ogni senso, ma Luna passata nella notte in Capricorno per voi è fredda. Congiunta a Giove, opposta a Mercurio: in settimana avrete tanto da fare con questioni scritte, contratti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Momento magnifico per il vostro successo! In ogni campo della vita, viene confermato all’unisono dalla Luna sulle montagne del Capricorno con Giove, Plutone minatore, Mercurio postino di buone notizie, Venere a guardia di risparmio e investimenti, Nettuno marinaio, Marte conquistatore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Tornate operativi, dopo Luna piena. Oggi transita in Capricorno, nel punto delle nuove progettazioni e ripresa di iniziative più volte rimandate, che magari torneranno con Luna in Acquario, martedì. Progressi e guadagni per chi lavora oggi; quanto a soldi non siete al verde, nel segno c’è Venere: amore e gioco e pure fortuna.

Oroscopo Branko 9 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Spuntano nuove prove di vita superare, problemi che arrivano nel momento della realizzazione professionale o personale. Probabilmente c’è molto di personale da affrontare questa domenica che apre con Luna opposta in Capricorno, serve pazienza in famiglia, matrimonio, figli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non cedete in campo pratico dopo aver tanto pensato, lavorato, studiato, trafficato. Il lavoro, settore che dalla primavera è molto visibile nel vostro cielo, è anche di domenica gratificato da una potente Luna in Capricorno (pure domani) che non rinuncia a niente. Consigliamo di proseguire, senza trascurare il mondo degli affetti, specie la famiglia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Luna si scusa per il procurato allarme degli ultimi due giorni, quando è esplosa nel campo della vita familiare e vi regala una domenica più armoniosa e meglio illuminata pure per incontri sociali e professionali. Sapendo che il lavoro fa passare ogni ansia, concentratevi sui vostri progetti, preparatevi per la prossima settimana che avrà un’altra fase lunare importante per collaborazioni.

Oroscopo Branko 9 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ancora presente l’agitazione del plenilunio, lievi disturbi per Luna in Capricorno, che si oppone a Mercurio (respirazione) e si congiunge a Giove (stomaco, fegato), transiti che diventano importanti per la famiglia. Il cielo consente di coltivare ambizioni e progetti per il futuro, ma la linea di condotta deve essere prudente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Perfetta questa Luna in Capricorno per sistemare le questioni materiali con le persone vicine: genitori, figli, fratelli, nipoti. I giovani del segno sono attaccati alla mamma in modo particolare, perché Luna è madre prima di ogni altra cosa. È anche una Luna severa, vi giudica nel lavoro, vi rimprovera per ogni minimo sbaglio, impone molta prudenza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Luna è passata in Capricorno, niente male per questioni finanziarie, ma l’amore ora si trova bersagliato da Marte e Venere, i due amanti creano qualche confusione nel matrimonio. Mai abbiamo detto che manca sentimento nel vostro rapporto, ci mancherebbe! Ultimamente, o forse da inizio primavera, non siete riusciti a essere in sintonia.

Oroscopo Branko 9 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sembra che questa Luna non voglia farvi partire, ma non rinunciate a una breve gita. Se vivete al mare, il problema non c’è, perché Marte e Nettuno in Pesci vi danno l’ossigeno di cui avete bisogno per respingere le insinuazioni di qualche collega. Siete i più forti nelle collaborazioni ma dovete pure riscuotere simpatie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Debolezza alle ossa, farà bene un po’ di movimento fisico, camminate nella natura, boschi, dove il vostro bel viso potrà ricevere la carezza benefica degli alberi. Abbracciate un albero, prendete l’energia di un tronco di quercia – sentirete – rilassa. Qualche muso vicino a voi, pure nell’ambiente di lavoro, ma nulla che possa impedire una notte da urlo in amore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vento, sole o pioggia, elementi naturali che hanno effetti balsamici sul vostro segno, oggi avete ritrovato pure la Luna positiva per l’attività, bellissima per l’amore. Potreste essere esagerati in amore, insofferenti in famiglia, effetti di Venere doppia in Gemelli, ma siete anche un mare di passione, bontà, umanità.

