Paolo Fox oroscopo 10 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 10 giugno 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): E’ una giornata ancora un po’ nervosa; d’altronde non si sono spente le tensioni delle giornate di domenica e lunedi, quando sia in amore che nel lavoro, o comunque nelle relazioni, c’e’ stata un po’ di maretta. E’ chiaro che adesso stai cercando di risalire la china. Sara’ molto importante il transito di Marte che sara’ nel tuo segno a Luglio. In questo momento abbiamo Venere favorevole; non dimenticare che l’amore e’ sempre una grande spinta e ora i cuori solitari potrebbero fare incontri speciali. Tenerezza che porta energia!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sono giornate molto nervose. Tra l’altro, in questo periodo, ti sei sentito anche un po’ giu’ di corda, addirittura qualcuno si e’ sentito male. Non e’ il momento giusto per commettere imprudenze! Negli ultimi dieci giorni ci sono state persone che hanno vissuto una piccola o grande crisi personale, magari c’e’ stato anche un momento di stanchezza, quindi devi cercare di rilassarti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questo e’ un momento che prevede un ritorno in scena, perche’ perche’ sappiamo che e’ un periodo in cui ritrovi la tua innata curiosita’. Da questo punto di vista hai voglia di credere in qualcosa: quante volte vi ho detto che se non avete un progetto da seguire e soprattutto se non avete nulla da fare, state male!

Paolo Fox oroscopo 10 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): abbiamo ancora delle stelle intermedie ma gia’ giovedi sara’ una giornata migliore, mentre venerdi non tradira’ di certo le tue aspettative! Questo perche’ in particolare dalla sera del giorno 11 avremo la Luna favorevole. Ora devi cercare di mettere buone energie in un progetto di lavoro che magari non sta avendo un grande successo, ma in cui tu credi molto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vivi giornate in cui e’ piu’ difficile non far notare un certo malcontento. E le giornate di martedi e mercoledi indicano proprio questo, il malessere prende il sopravvento. Si sente che sei messo in gioco da forze contrapposte: puo’ darsi che in famiglia e nell’ambito del lavoro da tempo ci siano delle lotte, dei contrasti che devi cercare di superare. Insomma, il consiglio e’ anche di non strapazzarti troppo nelle discussioni!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): provo a convincere coloro che non hanno ancora avuto situazioni buone ad aspettare, ma anche a darsi da fare, perche’ l’anno non e’ finito e presto potremo recuperare anche il fermo degli ultimi mesi, ammesso che qualcuno di voi si sia fermato, perche’ in questi ultimi mesi c’e’ anche chi ha fatto molto di piu’ perche’ e’ riuscito a trovare nuove strategie. Devi fare ancora molta attenzione in amore, per cui questa giornata e’ un po’ sottotono per la famiglia e per i rapporti.

Paolo Fox oroscopo 10 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Per te innamorarsi e’ sempre molto importante! Con Saturno in ottimo aspetto, non sono pochi quelli che se hanno un grande amore da tempo, decideranno di ufficializzare! Le coppie che avevano deciso di fare un bel progetto negli ultimi mesi, lo sposteranno probabilmente a Settembre. C’e’ da dire, pero’, che questo e’ un ottimo oroscopo per chi vuole vivere qualcosa di nuovo anche nelle relazioni interpersonali.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): o ci sono tante cose da fare oppure in questi giorni se sottoposto a stress non per colpa tua. In questo momento devi fare una profonda disamina di quello che stai vivendo. Quindi, attenzione nei rapporti con Acquario, Toro e Leone; sono situazioni stimolanti ma ogni tanto ci sono profonde crepe. Dal punto di vista emotivo fisico questa e’ una giornata ancora non troppo tonica!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei molto forte! E spero anche che tu possa ritrovare la voglia di amare! Avremo un oroscopo libero per quanto riguarda i sentimenti, specialmente da Agosto. Questo non vuol dire che Giugno e Luglio saranno mesi insensibili alle tue richieste sentimentali, tuttavia chi esce da una storia difficile deve recuperare, ed e’ molto probabile che abbia voglia di liberta’, purche’ questa liberta’ non sconfini con la voglia anche di trasgressione o tradimento.

Paolo Fox oroscopo 10 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): E’ chiaro che anche se abbiamo un ottimo oroscopo poi bisogna gestirlo al meglio: l’oroscopo lascia sempre il libero arbitrio! In ogni modo, e’ difficile che non ci sia l’occasione per emergere! Chi ha lavorato bene puo’ ottenere maggiori consensi. Forse, pero’, mancano i consensi in amore, nel senso che se sei solo non ci sono grandi novita’, se stai vivendo da poco una nuova storia, e’ ancora sperimentale e va protetta!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): qui bisogna capire anche l’eta’, perche’ gli adolescenti o comunque le persone che hanno piu’ di 18 anni, avranno una grande voglia di esplorare il mondo. Magari non ora, ma nei prossimi mesi, potresti dire: ‘Voglio lavorare all’estero, voglio fare esperienze diverse’, mentre chi ha un’eta’ piu’ avanzata e non ha nessuna giustificazione da dare attorno agli altri, probabilmente iniziera’ un sentiero di liberta’, un sentiero di indipendenza che portera’ lontano.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dovresti essere un po’ meno agitato: quello che stai cercando adesso e’ di recuperare la sfera affettiva ed emotiva che e’ stata spiazzata dal mese di Marzo, e non solo per la serie di problemi che tutti abbiamo vissuto, ma anche da una situazione familiare e personale che e’ risultata molto difficile da gestire. Anche chi ha un rapporto solido ad un certo punto si e’ sentito lontano e ora sente ancora di piu’ la necessita’ di recuperare terreno.

