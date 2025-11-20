20 Novembre 2025

“Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 21 novembre 2025 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 21 novembre 2025?

“Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 21 novembre 2025 (VIDEO)

da mediasetplay.it

“Tradimento”: streaming della puntata del 21 novembre 2025 su Mediaset Infinity

“Tradimento” è una serie che esplora il lato oscuro dei legami familiari. Guzide, stimata giudice, crede di vivere in una famiglia perfetta. Poi, il suo matrimonio con Tarik sembra solido dopo 30 anni. Inoltre, i due figli le appaiono come meravigliosi. Tuttavia, dietro questa facciata si nascondono inganni e segreti.

La trama si sviluppa attorno a Guzide e alla sua vita apparentemente ideale. Poi, scopre che ogni membro della sua famiglia la inganna. Inoltre, si sacrifica per loro senza sapere cosa accade alle sue spalle. La serie tiene il pubblico con il fiato sospeso grazie a colpi di scena avvincenti.

Un cast di grande talento

Il cast di “Tradimento” include attori di alto livello. Vahide Percin interpreta Guzide con intensità e profondità. Poi, il pubblico la ricorda per il ruolo di Hunkar Yaman in “Terra Amara”. Inoltre, gli altri interpreti arricchiscono la narrazione con performance straordinarie.

La chimica tra i protagonisti rende la storia ancora più coinvolgente. Poi, ogni personaggio mostra una complessità emotiva unica. Inoltre, le relazioni familiari si intrecciano con tematiche universali.

Dove vedere la puntata

La puntata del 19 settembre2025 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Poi, chiunque può accedervi gratuitamente sulla piattaforma. Inoltre, Canale 5 offre la possibilità di guardare le repliche per chi ha perso la diretta.

Perché seguire “Tradimento”

“Tradimento” cattura lo spettatore con una storia ricca di tensione. Poi, il tema degli inganni familiari colpisce per la sua attualità. Inoltre, la serie offre una riflessione profonda sui sacrifici e le apparenze.

Accedi a Mediaset Infinity per guardare la puntata. Poi, scopri cosa nasconde la famiglia di Guzide. Inoltre, preparati a emozioni intense e a colpi di scena inaspettati.

(PRIMA PARTE) “TRADIMENTO”  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 21 novembre 2025 GUARDA IL VIDEO 

(SECONDA PARTE) “TRADIMENTO”  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 21 novembre 2025 GUARDA IL VIDEO 

(TERZA PARTE) “TRADIMENTO”  CANALE 5 STREAMING PUNTATA 21 novembre 2025 GUARDA IL VIDEO 

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

29 Agosto 2025

Canale 27 Mediaset streaming diretta gratis online oggi (VIDEO)

Vuoi guardare il video di Canale 27 Mediaset streaming diretta gratis online oggi? Trovi il link …
27 Agosto 2025

La5 streaming diretta gratis online oggi (VIDEO)

Vuoi guardare il video di La5 streaming diretta gratis online oggi? Trovi il link alla fine dell&…
16 Ottobre 2025

Branko oroscopo oggi 16 ottobre 2025

Branko oroscopo oggi 16 ottobre 2025 Branko oroscopo oggi 16 ottobre 2025 Ariete: la pazienza sar…
26 Luglio 2025

“L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recensione

Vuoi leggere la recensione di “L’anniversario” di Andrea Bajani leggi la recens…
12 Novembre 2025

‘In campo con Flavio’ – Equilibri stravolti in Serie A: frenata Milan crollo Napoli fuga Roma-Inter

‘In campo con Flavio’ – Equilibri stravolti in Serie A: frenata Milan crollo Na…
20 Novembre 2025

“Quarto Grado” puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

Vuoi guardare il video di “Quarto Grado” puntata di ieri 21 novembre 2025? Trovi il l…

  • “Quarto Grado” puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “The Voice Senior” RaiPlay puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Brennero” serie tv RaiPlay puntata 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Tradimento” Mediaset infinity streaming puntata 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Farwest” Rai 3 puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Le Iene Inside” puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Propaganda Live” puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Un posto al sole” streaming puntata 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Otto e mezzo” La7 puntata di ieri 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

  • “Il cavallo e la torre” puntata di oggi 21 novembre 2025 (VIDEO)

    Leggi di più

Copyright © 2012 - 2022 FB Comunicazione di Francesco Girolamo Balzano Testata Giornalistica registrata presso Tribunale di Roma n.263/2012

Partita Iva: 11915641002 | Privacy Policy

Sito web realizzato da

Musa Studio | Web e Comunicazione
VPS