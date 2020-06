Oroscopo Branko 8 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): L’oroscopo generale registra un altro aspetto che potrebbe risultare negativo per la collettività, Sole in quadratura diretta con Marte in Pesci, già aggressivo per via di Nettuno e Luna. Non siete toccati direttamente, ma va contro il campo salute-lavoro. Reazioni infiammatorie. Ma il cielo dell’amore è tenero e appassionato, felici nuovi incontri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Forte richiamo sulla vita domestica, la situazione è in un progressivo cambiamento che non si ferma, richiede impegno personale e nuove spese, ma sono pagamenti o lavori di rinnovamento già programmati. Voi tutti, giovani o anziani, ricordate che questo è il vostro anno migliore per immobili. Sposi di giugno o di dicembre prossimo sarete felici in quella casa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Troppo indipendenti per sopportare freni o condizionamenti, e in più non riuscite a essere perseveranti, vi stancate prima di ottenere o vi lanciate su un’altra cosa. Oggi sarà meglio mettersi da parte, riposare, recuperare i giorni perduti in amore specie nel matrimonio.

Oroscopo Branko 8 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il nostro oroscopo punta sul vostro segno in questo secondo giorno di Luna piena, fase che sentite sempre con un irresistibile invito all’amore. Luna si associa a Venere, ancora più forte Marte in Pesci, che agisce dal punto di vista sessuale con un mix di sensibilità e sensualità caldo e attraente.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Luna in amore, Venere pensa alle conquiste, Marte sexy in Pesci, come fosse in Scorpione, perché quel segno occupa la vostra Casa VIII. Emblematico questo campo astrale, chiude qualcosa, apre alle novità, ma per oggi Marte prevede pure conflitti con chi dovete ancora sistemare beni materiali, non è propizio a trattative.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I corpi celesti che dovrebbero significare il mondo dell’amore, sono in conflitto tra loro e con il vostro segno. Luna contro Marte, Venere e Sole, Nettuno. Riunione di famiglia. Quando vi sentite un po’ oppressi, preoccupati perché non avete raggiunto quella cifra o rassicurazione, ricordate che Giove e Saturno sono attivi, ma chiedono tempo.

Oroscopo Branko 8 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Bellissimi propositi per voi e le persone che amate. Pure il coniuge stavolta è in alto nella classifica delle persone da preferire, effetto della Luna piena che si associa a Venere, magnifica per un viaggio. Dove non assiste Mercurio c’è appunto Venere e pure Marte che ancora transita in Pesci, segno del vostro lavoro. Se una barca lascia il porto una bella nave è all’orizzonte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Di questo dovreste essere contenti. I grandi pianeti che saranno in aspetto negativo in estate, a iniziare dalla quadratura Marte-Saturno, non vi toccano negativamente, anzi. Splendido oggi stesso Marte, mentre Luna piena si avvicina a Giove, cresce l’intesa spirituale e passionale negli amori recenti, riporta alle origini le storie di vecchia data.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Amore o desiderio d’amore, colpi di fulmine o di testa, promesse mantenute o infrante È Luna piena che per il secondo giorno porta al culmine le sensazioni e non solo quelle romantiche. Siete interessati pure dalla quadratura Marte-Venere, che non dà certezze nelle conquiste.

Oroscopo Branko 8 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il rinnovamento, che tanto interessa le vostre stelle, è anche chiudere la porta a un certo passato. Definire i rapporti che fanno acqua, svoltare senza pensare al dopo. Potete contare su stelle che annunciano successo, ma qualche problema con collaboratori e soci non manca con Mercurio opposto, è un settore in crisi generale.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Bella di giorno Venere in Gemelli, bella di notte Luna piena in Sagittario, la vostra capacità di conquiste amorose è al massimo stagionale. E vedrete in estate, quando Marte impazzirà in Ariete, quindi non createvi problemi se non tutto riesce al primo colpo. Puntate oggi su incontri, contatti con persone nuove, amici di un tempo, un viaggio dove siete stati felici.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Luna pesa ancora, cautela nell’attività fisica, nella salute può disturbare la digestione, anche le idee sono in disordine. Ragioni sufficienti per rimandare decisioni che richiedono un perfetto self control, razionalità di pensiero, atteggiamento pragmatico.

