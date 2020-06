Oroscopo Branko 7 giugno 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 7 giugno 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Luna piena in un punto lontano del vostro cielo, non tanto da non raggiungere il vostro segno e il cuore innamorato. Aumenta la passionalità, accende nuove scintille, come per caso, invece di mezzo c’è lo zampino di Venere sensuale in Gemelli. Manca la presenza di Marte nel segno, che si farà vedere il 28, comunque riesce a stimolarvi, a darvi la grinta sportiva che vi distingue e vi permette di riprendere il campionato professionale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Splendido il primo week end di giugno, il vostro segno diventa crocevia di influssi generosi per l’attività professionale e affari, altri elementi fanno pensare pure a una nuova partenza. Dobbiamo certo tener conto di Saturno, anche se è solo al primo grado dell’Acquario e di ritorno in Capricorno, ma è in grado di provocare disordine nelle situazioni legate al mondo del successo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Opposizione diretta di Sole nel segno e Luna in Sagittario, nasce una spettacolare Luna piena, che metterà in azione Venere, pure lei nel vostro segno. Sarà una festa per le persone sole, che troveranno qualcuno da corteggiare o saranno preda di qualche amante insistente. Non si può dire se sarà una storia duratura, ma dopo mesi di astinenza, farà bene.

Oroscopo Branko 7 giugno 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Figuratevi se non vi sentirete tra le stelle stasera, quando nasce un’importante Luna piena in Sagittario, accompagnata da una breve eclissi intorno alle ore 21 e 25. Si presenta nel campo del lavoro e conferma l’importanza che avete nel vostro ambiente, ma è ancora più importante Mercurio nel vostro segno e la forza che prende da Marte ancora in Pesci.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ogni giorno di questa primavera registriamo qualche influsso insolito che irrompe a sorpresa nel vostro cielo, ma non siete i soli a dover seguire imposizioni. Non male Luna piena in Sagittario, esplode in serata e vi trascina in quel letto che non avete potuto ammirare a maggio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giorno stancante dal mattino, quando vi sveglierete con il mal di testa provocato da Luna in Sagittario, che diventa piena stasera, intorno alle 21. Si tratta di raggi nervosi che aumentano a causa della pressione di Marte in Pesci, ma c’è anche la quadratura con Venere in Gemelli.

Oroscopo Branko 7 giugno 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Luna piena è sempre una luce meravigliosa per ogni amore, ma bisogna vedere in che segno e in quale campo dell’oroscopo si forma. Questa in Sagittario è interessata più a questioni pratiche, lavoro e affari, scritti e incontri verbali, da sfruttare per mettere le cose a posto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Luna piena nasce nel segno vicino, Sagittario, di sicuro positiva e intraprendente per il lavoro e per le nuove iniziative ambiziose che promettono di portarvi successo nelle prossime stagioni. Ricordate sempre, quando contate i soldi. E tante volte vi prende lo scoraggiamento, che avrete fino alla stagione invernale, Marte con Saturno e Plutone in Capricorno, cosa che per voi vale una banca.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nasce in quel momento Luna piena nel segno. Significa opposizione perfetta con Sole in Gemelli, aspetto che risveglia la vostra natura vagabonda, dovete muovervi nel week end. La nascita di passioni nuove è un classico di simili Lune, ma ricordate che avete Marte per nulla conquistatore e Venere scettica in proposito.

Oroscopo Branko 7 giugno 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il cambio di Luna nel segno che precede è sempre un richiamo al passato. Segnale che c’è bisogno di chiudere qualcosa e poi, quando Luna entra nel nostro segno ancora piena di energia, iniziare qualcosa di nuovo. Meglio se inedito, mai sperimentato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): C’è un filo di folle originalità che vi lega al Sagittario, ma può succedere che nasca una naturale antipatia che non permette di lavorare insieme senza litigare. Diverso il discorso sulle stelle che passano in quel segno, che condizionano nel bene e in negativo pure le azioni quotidiane.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per quanto possa diventare pesante Luna piena in Sagittario, difficile anche da sola, Immaginate poi come può rispondere provocata dal vostro Marte, ma nasce comunque nella posizione del vostro successo professionale: passato, presente, futuro.

OROSCOPO BRANKO 6 GIUGNO 2020