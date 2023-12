18 Dicembre 2023

Lazio-Inter le pagelle del Match: Lautaro “predatore” Barella “7 polmoni” e Inzaghi rompe il tabù

da calciomercato.com

Introduzione: Nell’incontro di ieri tra Lazio e Inter, che si è concluso con la vittoria dell’Inter per 2-0, diverse stelle si sono distinte sul campo. Dall’attaccante Lautaro Martinez, descritto come un “predatore”, al centrocampista Nicolò Barella, soprannominato “7 polmoni”, l’Inter ha dimostrato una prestazione di forza. Dall’altra parte, la Lazio ha mostrato lacune in vari reparti del campo. Analizzeremo le pagelle dei giocatori e valuteremo le scelte tattiche degli allenatori.

La Prestazione della Lazio:

Provedel (6): Non colpevole sui gol e tempestivo nelle uscite. Una grande parata nel recupero ha evitato lo 0-3.

Marusic (4): Superficiale sul retropassaggio sbagliato che ha regalato il vantaggio all'Inter.

Gila (6): Buona difesa e controllo nell'1vs1.

Casale (5,5): Lavoro decente sugli anticipi ma in ritardo sul secondo gol dell'Inter.

Lazzari (5,5): Buon duello con Dimarco, ma il rosso nel finale era evitabile.

Guendouzi (6): Resistente in fase di contenimento e suggerimenti offensivi degni di nota.

Rovella (6): Buon lavoro in interdizione, ma peccato per il gol mangiato.

Kamada (6): Propositivo e dinamico, ma manca la giocata decisiva.

Zaccagni (6,5): Versatile su tutta la fascia e pericoloso anche quando si accentra.

Immobile (5): Buone occasioni nel primo tempo, ma nessuna conclusione nello specchio nel secondo.

Felipe Anderson (5,5): Apporto offensivo al di sotto delle potenzialità.

Apporto offensivo al di sotto delle potenzialità. Sarri (5,5): Partita ben preparata ma la persistenza con Marusic è stata una scelta testarda.

La Brillantezza dell’Inter:

Sommer (6,5): Uscita felina e chiusura efficace su Rovella.

Uscita felina e chiusura efficace su Rovella. Bisseck (6,5): Grande attenzione e coraggio, anche avanzando palla al piede.

Grande attenzione e coraggio, anche avanzando palla al piede. Acerbi (6,5): Fischiato dagli ex tifosi ma respinge gli assalti della Lazio.

Fischiato dagli ex tifosi ma respinge gli assalti della Lazio. Bastoni (6,5): Timido inizialmente ma sicuro nell’azione difensiva.

Timido inizialmente ma sicuro nell’azione difensiva. Darmian (6): Contributo utile in difesa.

Contributo utile in difesa. Barella (7): Corre senza risparmiarsi, primo pressing e assist per Thuram.

Corre senza risparmiarsi, primo pressing e assist per Thuram. Calhanoglu (5,5): Non al suo meglio, con errori nei passaggi.

Non al suo meglio, con errori nei passaggi. Mkhitaryan (6,5): Inizialmente sofferente, ma sale in cattedra con giocate chiave.

Inizialmente sofferente, ma sale in cattedra con giocate chiave. Dimarco (6): Buona discesa alla Marcelo e controllo su Felipe Anderson.

Buona discesa alla Marcelo e controllo su Felipe Anderson. Thuram (7,5): Determinante con il suo scatto, segna il secondo gol dell’Inter.

Determinante con il suo scatto, segna il secondo gol dell’Inter. Lautaro (7): Predatore nell’approfittare del retropassaggio errato di Marusic.

Inzaghi e la Leadership dell’Inter:

Inzaghi (7,5): Rompe il tabù contro la Lazio all’Olimpico e consolida il vantaggio sulla Juventus. Dimostra ancora una volta la forza della sua Inter con una performance di successo.

Conclusione: L’incontro tra Lazio e Inter ha evidenziato le differenze di prestazione tra le due squadre. Mentre l’Inter si è distinta con giocatori chiave come Lautaro e Barella, la Lazio ha mostrato alcune lacune, complici anche le scelte tattiche discutibili. La Serie A continua a regalare emozioni e sorprese, con l’Inter che si conferma una forza dominante sotto la guida di Simone Inzaghi.

