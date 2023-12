19 Dicembre 2023

Sorteggio degli Ottavi di Champions e Play-off di Europa League: le squadre italiane affrontano sfide formidabili

da ansa.it

Oggi si sono svolti i sorteggi degli ottavi di finale della UEFA Champions League e dei play-off di Europa League, delineando gli affascinanti percorsi che le squadre italiane dovranno affrontare per continuare il loro cammino nelle competizioni europee.

Champions League: Napoli contro il Barcellona, Inter affronta l’Atletico, e la Lazio sfida il Bayern Monaco

Il sorteggio degli ottavi di Champions League ha riservato sfide emozionanti per le squadre italiane. Il Napoli, in una doppia sfida carica di simbolismo in onore di Diego Armando Maradona, si troverà di fronte al Barcellona, la squadra in cui il leggendario “Pibe de Oro” ha scritto alcune delle pagine più memorabili della sua carriera.

L’Inter, attualmente in grande forma, si scontrerà con l’Atletico Madrid, con Diego Simeone che ritorna in Italia per affrontare la sua ex squadra. Nel frattempo, la Lazio si troverà di fronte al Bayern Monaco, rivivendo l’epica sfida degli ottavi di tre anni fa, quando la squadra tedesca vinse con un aggregato di 6-2.

Europa League: Milan contro il Rennes, e la Roma affronta il Feyenoord nei Play-off

Nel contesto della Europa League, il Milan ha ottenuto un sorteggio contro il Rennes, squadra francese attualmente al 13º posto in Ligue 1. Nel frattempo, la Roma, alla ricerca di confermare la tradizione favorevole, si troverà di fronte al Feyenoord, rivivendo l’emozionante duello che ha caratterizzato le sfide degli ultimi due anni.

Analisi delle Sfide: Napoli vs. Barcellona e Inter vs. Atletico

Il Napoli ha una dura prova davanti a sé con il Barcellona, una squadra con un ricco patrimonio e talento individuale. La presenza di Gavi sarà fondamentale per i blaugrana, mentre il Napoli può contare sul dinamismo di Osimhen per mettere in difficoltà la difesa catalana. Mazzarri, allenatore del Napoli, ha definito la sfida “difficile e affascinante”.

L’Inter, invece, deve vedersela con l’Atletico Madrid, guidato da Diego Simeone. Con Morata e Griezmann in forma, sarà una sfida interessante contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il ritorno dell’ex Lazio, Simeone, aggiunge un elemento di intrigante rivalità.

Lazio e la Sfida Contro il Bayern Monaco: Una Rivincita in Agguato

La Lazio, sfortunata nel sorteggio, dovrà affrontare nuovamente il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. La storia recente ricorda la vittoria del Bayern con un aggregate di 6-2 tre anni fa. Tuttavia, il calcio è imprevedibile, e la Lazio cercherà di ribaltare il destino.

Europa League: Milan e Roma Affrontano sfide Accessibili

Il Milan, con un sorteggio favorevole contro il Rennes, sembra essere ben posizionato per avanzare nei quarti di Europa League. La Roma, con il Feyenoord, punta a continuare la tradizione positiva contro la squadra olandese.

Conclusione e aspettative per il futuro

Il calcio italiano si prepara per una fase cruciale delle competizioni europee. Le squadre si trovano di fronte a sfide impegnative, ma con la determinazione e il talento a disposizione, ogni incontro può portare a sorprese ed emozioni indimenticabili.

Le date degli ottavi di Champions League sono fissate per l’andata il 13-14 o 20-21 febbraio, con il ritorno il 5-6 o 12-13 marzo. I play-off di Europa League si giocheranno il 15 e il 22 febbraio. I tifosi italiani sono pronti a sostenere le proprie squadre del cuore, con la speranza che il calcio italiano possa brillare ancora una volta sul palcoscenico europeo.

