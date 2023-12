17 Dicembre 2023

‘In campo con Flavio’ Napoli-Cagliari 2-1 partita che si sblocca nel finale al Maradona

Serie A – Giornata 16

Partita che inizia con ritmi alquanto bassi, con il Napoli che riesce a dominare il possesso palla a centrocampo. Ma i cagliaritani sono bravissimi a pressare e non far avanzare i partenopei.

C’è un occasione, all’improvviso, per il Napoli con Kvaratskhelia che innesca Osimhen. Il centravanti nigeriano,però, non arriva sul pallone per una questione di centimetri. Tantissime le opportunità per i partenopei. La più concreta arriva al 31’, con il Cagliari poco attento in occasione del calcio piazzato, calciato da Politano, che trova perfettamente Rrahmani. Il centrale difensivo kossovaro, con un colpo di testa, coglie il palo alla destra di Scuffet. Brivido, dunque, per i sardi.

Si fa vedere anche il Cagliari che, dopo un ottimo lavoro in difesa, riesce a far partire Nandez, migliore in campo secondo me, che in uno contro uno con Meret non riesce a superare il muro ex Spal. Dopo parecchie scintille e cartellini gialli, termina la prima frazione di gioco.

Inizio del secondo tempo molto tattico, con vari cambi effettuati da entrambe le squadre che si contendono il possesso palla a centrocampo. Al 69’, però, la sblocca Victor Osimhen che, dopo un cross perfetto di Mario Rui, la mette dentro con un colpo di testa poderoso, toccato da Scuffet. Cagliari che, dopo la rete del vantaggio timbrato Osimhen, ha un’immediata reazione trovando il pareggio con Pavoletti che, dopo un cross forte in mezzo di Luvumbo, spinge dentro con una scivolata.

A mio avviso, dopo il gol sardo, il Napoli si sente “in dovere” di vincere il match e quindi, sentendo la pressione, il Cagliari si spinge dietro. Facendo ciò, però, subiscono la rete del 2-1 di Kvaratskhelia, che sfrutta al meglio uno splendido palleggio all’interno dell’area di Osimhen che dunque, apre lo specchio a Kvara che scarica un destro fortissimo che sbatte sul palo e finisce in porta, siglando dunque il vantaggio partenopeo.

Cagliari che ora si spinge un po in avanti ma il Napoli è bravissimo a tenere a centrocampo la formazione guidata da Ranieri. In seguito, all 81’, un gol di Politano viene annullato per dubbio fuorigioco di Osimhen. Cagliari che, comunque, è bravissimo a lottare fino alla fine. Dopo sei minuti di recupero finisce il match. Dunque, Napoli che riaggancia e conseguentemente supera Roma e Bologna, in attesa del loro scontro diretto.

Flavio Bussoletti

