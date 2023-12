24 Dicembre 2023

‘In campo con Flavio’ Roma-Napoli 2-0: partita sbilanciata all’Olimpico

‘In campo con Flavio’ Roma-Napoli 2-0: partita sbilanciata all’Olimpico



Serie A – Giornata 17

Ieri all’Olimpico di Roma si è giocato un importante scontro diretto per la zona Europa/Champions league. Match che inizia a ritmi altissimi con la Roma che fa la partita, nonostante l’elevata bravura di Meret, oggi miracoloso tra i pali.Roma molto pericolosa con Bove che due volte fa correre brividi al Napoli, cogliendo una traversa prima e sbagliando da due passi poi. Dopo queste due importanti occasioni gli animi, dentro e fuori dal campo, si scaldano. Infatti Colombo tira fuori molti gialli, precisamente tre per la Roma ed uno per il Napoli.

Roma che, comunque, è bravissima nel gioco a centrocampo a non far passare nessuno. Ma anche il Napoli, essendo lucido nelle idee, riesce a creare spazi che attaccano spesso e volentieri uno tra Kvaratskhelia ed Osimhen. I partenopei cercano di impensierire Rui Patricio, senza però trovare nessun tiro che centra lo specchio della porta.

Dopo alcuni episodi di nervosismo e gioco che ristagna a centrocampo, Colombo fischia la fine del primo tempo.

Si riparte subito con un altro piglio rispetto al primo tempo, con il Napoli che va a cercare immediatamente la conclusione mediante Osimhen, con le sue sponde oppure proprio con i suoi tiri. Brava la Roma ad impedirglielo. Dopo una ripartenza dei partenopei, Politano conduce palla, viene fermato da Zalewski e lo stesso ex del match fa un fallo di reazione. Colombo non perdona e estrae il cartellino rosso. Ora partita in salita per i partenopei che si devono concentrare di più sulla fase difensiva.

Dopo molti cambi effettuati dalle due squadre, Mourinho ne fa tre perfetti che decidono la partita: El Shaarawy, Pellegrini e Celik. Quest ultimo recupera il pallone da Di Lorenzo e lo scarica in mezzo per Azmoun. L’iraniano stoppa il pallone si gira e calcia, ma viene murato da Cajuste. Palla che torna da El Shaarawy che cicca il pallone, sfera che arriva al capitano Pellegrini, che con una girata favolosa la mette dentro battendo Meret. Dopo la rete, ancora decisivo il portiere ex Spal che, con un guizzo, para il pallonetto di Lukaku. L’attacco della Roma è formidabile, ma la difesa partenopea però non si è mai arresa. All’88 minuto, c’è un altro episodio chiave del match che permetterà alla Roma di trovare il raddoppio: l’espulsione di Osimhen.

Il centravanti nigeriano commette fallo su El Shaarawy e, già ammonito, esce in anticipo dal rettangolo verde. Azione successiva iniziata da Ndicka con una perfetta percussione, cross al centro che raggiunge Lukaku, il quale, dopo un tocco di sinistro, la mette alle spalle di Meret, trovando l’ottavo gol in campionato. Dunque, Roma che si aggiudica i tre punti e che, a mio avviso, gioca sempre maglio del Napoli. C’è da dire però che il Napoli non ha mai mollato e ha provato anche in 9 uomini a trovare la rete del pareggio. Partita spettacolare, con emozioni dal primo all’ultimo minuto.

Flavio Bussoletti

‘IN CAMPO CON FLAVIO’: NAPOLI-CAGLIARI 2-1 – PARTITA CHE SI SBLOCCA NEL FINALE AL MARADONA