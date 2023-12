27 Dicembre 2023

Bonucci alla Roma scatena la tensione tra i tifosi giallorossi: “Non lo vogliamo è juventino”

da gazzetta.it

La Roma si prepara a una possibile mossa sul mercato per rinforzare il reparto difensivo, ma la prospettiva di vedere Leonardo Bonucci indossare la maglia giallorossa sta dividendo profondamente la tifoseria. Mentre la dirigenza sembra convinta della necessità di portare il difensore ex bianconero a Roma, le reazioni sui social media esplodono in un mix di entusiasmo e scetticismo.

Il punto di vista della dirigenza

L’urgenza di risolvere i problemi difensivi della Roma, accentuati dall’assenza prolungata di Smalling e il recupero in sospeso di Kumbulla, ha spinto il general manager Pinto e gli scout di Trigoria a considerare il ritorno in Italia di Bonucci. La sua esperienza e abilità potrebbero rappresentare una soluzione temporanea e strategica per stabilizzare la retroguardia della squadra.

Il dilemma della tifoseria

Tuttavia, la prospettiva di accogliere Bonucci tra le fila giallorosse non è stata accolta con entusiasmo da una parte significativa dei tifosi. Il motivo principale è il suo passato juventino, che sembra ancora pesare sulle emozioni della tifoseria. Molti ritengono che un giocatore con un legame così forte con la Juventus non possa essere accolto a braccia aperte nella Capitale.

Reazioni social al possibile trasferimento di Bonucci

La foto natalizia pubblicata su Instagram da Bonucci, insieme alla sua famiglia, è diventata il terreno di battaglia per la disputa online. Decine di commenti da parte dei tifosi giallorossi variano da toni ironici a espressioni di aperto rifiuto. Mentre alcuni scherzano sul menù natalizio del difensore, altri sono più duri nei confronti dell’idea di vederlo a Roma.

Critiche e apprensioni

Le critiche non si limitano ai social media, con alcuni tifosi che esprimono il loro dissenso in modo più esplicito. Alcuni vedono Bonucci come un giocatore “finito” che incarna lo spirito vincente della Juventus, mentre altri lo definiscono “vecchio, bollito e sempre rotto”. C’è chi collega il possibile arrivo di Bonucci alle strategie della società, suggerendo che possa essere una mossa dettata da necessità economiche anziché da una visione a lungo termine.

Sostenitori e scettici

Tuttavia, in mezzo alle critiche, ci sono anche coloro che cercano di comprendere le ragioni della dirigenza. Alcuni suggeriscono che la mancanza di fondi per rinforzare la squadra potrebbe aver costretto la Roma a considerare soluzioni immediate come quella rappresentata da Bonucci. La tifoseria rimane divisa, con il desiderio di migliorare la squadra contrastato dalla resistenza a accettare un giocatore con una storia così radicata in un club rivale.

La vicenda continua a evolversi, e la Roma si trova al centro di un dibattito acceso tra la necessità di rafforzare la squadra e la reazione emotiva dei tifosi nei confronti del passato calcistico di Bonucci.

