3 Maggio 2024

“Belli dentro belli fuori” La7 streaming puntata 4 maggio 2024 (VIDEO)

da la7.it

Il programma televisivo “Belli Dentro Belli Fuori” su La7 è pronto a tornare con una nuova edizione dedicata alla salute e al benessere. La puntata del 4 maggio 2024 promette di offrire agli spettatori una panoramica completa su come prendersi cura di sé stessi, sia internamente che esternamente.

Una Conduzione d’Eccezione – Puntata 4 maggio 2024

Tra le novità più rilevanti di questa stagione c’è sicuramente il cambio alla conduzione. Il noto campione di nuoto, Massimiliano Rosolino, si unisce alla giornalista del Corriere della Sera, Margherita De Bac, per guidare gli spettatori attraverso un viaggio alla scoperta del corpo e della mente. La loro combinazione di competenza e carisma promette di rendere la trasmissione ancora più coinvolgente e informativa.

Una Location Incantevole – Puntata 4 maggio 2024

Oltre alla nuova conduzione, anche la location della trasmissione subisce un’importante trasformazione. Quest’anno, “Belli Dentro Belli Fuori” si trasferisce sulla terrazza di un prestigioso hotel con vista panoramica sui tetti di Roma. Questo scenario suggestivo fornirà lo sfondo perfetto per le conversazioni con gli esperti medici, che condivideranno preziose informazioni sulla salute e il benessere.

Rubriche di Approfondimento – Puntata 4 maggio 2024

La puntata del 4 maggio 2024 sarà arricchita da due rubriche di approfondimento, ognuna focalizzata su aspetti specifici della salute e della bellezza.

1. Scienza del Corpo Umano La Professoressa Maria Luisa Brandi, esperta di fisiologia umana, sarà ospite del programma per condividere la sua conoscenza sui meccanismi che regolano le funzioni del nostro organismo. Attraverso un’intervista condotta da Massimiliano Rosolino, esploreremo i segreti del nostro corpo e impareremo come mantenerlo sano e in forma.

2. Cura della Pelle Nella seconda rubrica, la Professoressa Pucci Romano ci guiderà attraverso i segreti per una pelle luminosa e sana. Condividendo i suoi consigli e trucchi, ci aiuterà a comprendere l’importanza di una corretta routine di cura della pelle e come mantenere la nostra bellezza naturale.

Conclusione – Puntata 4 maggio 2024

La puntata del 4 maggio 2024 di “Belli Dentro Belli Fuori” su La7 promette di essere un’esperienza imperdibile per chiunque sia interessato a migliorare il proprio benessere. Con una nuova conduzione, una location incantevole e rubriche informative, questa edizione si preannuncia come una fonte preziosa di ispirazione e conoscenza per tutti gli spettatori.

