10 Dicembre 2023

‘In campo con Flavio’ Atalanta-Milan 3-2: partita bellissima al Gewiss

Serie A – Giornata 15

Al Gewiss Stadium di Bergamo si gioca un big match che incide e inciderà tantissimo sulla classifica. Partita che parte subito fortissimo con il Milan che impensierisce subito la porta di Musso. Ma si fa sentire anche l’Atalanta che, con De Ketelaere, ha due importanti occasioni. Quindi, squadre che a mio avviso giocano bene e sono perfettamente alla pari.

Squadre che continuano a darsi filo da torcere, ma a mio avviso il Milan ha più voglia di trovare il gol. Anche l’Atalanta, comunque, costruisce bene dal basso e impensierisce Maignan. Al 38’, però, arriva la rete dei padroni di casa, con Lookman che mette a segno la sua sesta rete in campionato. E, grazie ad una deviazione di Tomori, la mette dentro e sigla il vantaggio. Come da previsione, ora è il Milan che attacca e, proprio sul gong del primo tempo, mette dentro il gol del pari con Giroud. Bellissimo il colpo di testa, su cui Musso non può far nulla.

Dunque, dopo il gol dell’attaccante, finisce la prima frazione di gioco. Squadre, che a mio avviso, sono perfettamente alla pari. Ci sarà una bella partita anche nel secondo tempo. Inizia il secondo tempo con l’Atalanta che inizia con una marcia in più e riesce a impensierire più volte Maignan nei primi minuti del secondo tempo. Anche il Milan però, avendo una difesa salda, riesce comunque a scampare i pericoli ed uscire bene in contropiede.

Al 55’, De Ketelaere riesce ad andarsene su Theo Hernandez e mette dentro un cross tagliato su cui arriva Lookman. Il nigeriano la mette dentro, non lasciando scampo a Maignan. Dunque, sorpasso dei padroni di casa. Partita che ora che si scalda, e dal taschino del signor La Penna escono molti gialli. Al 76’, c’è un occasione per l’Atalanta, che con Scalvini trova la conclusione, neutralizza da Maignan. Poi, la palla carambola su Lookman, che trova un riflesso felino del portiere. Lo stesso nigeriano, successivamente, sbaglia il gol a porta praticamente sguarnita.

Partita ora piena di emozioni. E, infatti, all’80’ di gioco, Jovic trova il suo secondo gol con la maglia del Milan, dopo quello con il Frosinone. Serbo che conclude a porta spalancata, dato che Musso era andato sul cross di Pulisic. Partita che, successivamente, abbassa i ritmi, con l’Atalanta leggermente superiore, vista la straordinaria fluidità di gioco a centrocampo.

È chiaro che anche il Milan, che ha trovato da poco il pareggio, ha preso coraggio e sta provando a vincerla. Ma, al 93’, c’è un’espulsione che cambia di netto la partita: quella del capitano Davide Calabria. Dopo questo determinante episodio, arriva il vantaggio atalantino. Giocata nello stretto di Miranchuk che serve Muriel, che, con un bellissimo colpo di tacco, la mette in fondo al sacco. Milan impietrito. Dopo sei minuti di recupero, La Penna fischia la fine del match. Squadre che, a mio avviso, hanno giocato alla pari. In certi momenti meglio l’Atalanta (fino ai primi due gol). Ma anche il Milan ha fatto la sua partita, giocandosela fino alla fine.

Flavio Bussoletti

