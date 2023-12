10 Dicembre 2023

Polemiche sull’arbitro di Inter-Udinese ma la moviola di Cesari dà ragione al Var: “Rigore solare su Lautaro Martinez”

da sportmediaset.mediaset.it

Nella quindicesima giornata di campionato, l’Inter ha conquistato la vittoria contro l’Udinese grazie al calcio di rigore trasformato da Hakan Calhanoglu. Tuttavia, l’assegnazione del penalty ha scatenato polemiche e discussioni sui social media, con molte persone che hanno contestato la decisione arbitrale in merito alla trattenuta su Lautaro Martinez. Il giornalista sportivo Graziano Cesari ha esaminato l’episodio attraverso la moviola, definendo il fallo su Lautaro come un “rigore solare” e criticando l’errore che, a suo parere, è sfuggito all’attenzione dell’arbitro Di Bello.

Il controverso episodio

Il settimo calcio di rigore assegnato all’Inter in 15 giornate di campionato è stato oggetto di intensa discussione. Il penalty è stato consegnato dopo un contatto tra Lautaro Martinez e un difensore dell’Udinese, Perez, nel primo tempo dell’incontro. Secondo Cesari, il trattenimento su Lautaro era evidente e doveva essere punito con un calcio di rigore. L’attaccante argentino, trovandosi in posizione di vantaggio sulla corsa, è stato oggetto di un fallo che, secondo il giornalista, rappresentava un errore chiaro e evidente, non rilevato dall’arbitro Di Bello.

Utilizzo del VAR e decisione arbitrale

Cesari ha inoltre analizzato l’utilizzo del VAR in questa situazione controversa. Solitamente, si preferisce evitare l’intervento del VAR in caso di contatti considerati alti, lasciando la decisione all’arbitro di campo. Tuttavia, poiché Di Bello si trovava in una posizione relativamente arretrata rispetto all’azione tra Lautaro e Perez, la sala VAR ha ritenuto necessario far rivedere l’azione all’arbitro.

L’episodio ricorda un altro caso di trattenuta non sanzionata da Di Bello in questa stagione, quando Iling Junior del Bologna aveva commesso un fallo su Ndoye durante l’incontro con la Juventus. Anche in quel caso, l’arbitro non era stato richiamato dalla sala VAR, suscitando critiche e malcontento.

Le parole di Cesari

Graziano Cesari ha espresso il suo dissenso riguardo a entrambi gli episodi, sottolineando l’importanza di sanzionare correttamente le situazioni di trattenuta in campo. Ha evidenziato come, in entrambi i casi, gli errori arbitrali abbiano influenzato significativamente lo svolgimento della partita.

Conclusioni

Le polemiche sull’arbitraggio in Inter-Udinese continuano a tenere banco tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La moviola di Cesari fornisce una prospettiva analitica dell’episodio del calcio di rigore, alimentando il dibattito sulla necessità di migliorare la coerenza e l’efficacia delle decisioni arbitrali. La stagione calcistica prosegue, e con essa cresce l’attenzione su questioni cruciali come l’utilizzo del VAR e la corretta valutazione degli episodi controversi in campo.

