11 Dicembre 2023

Roma-Fiorentina 1-1 un pareggio che scontenta tutti e ora i giallorossi andranno a Bologna senza Lukaku e Dybala

da gazzetta.it

La partita tra Roma e Fiorentina termina con un pareggio 1-1, ma è segnata da momenti di tensione e due espulsioni: Zalewski e Lukaku, protagonista del gol iniziale, entrambi costretti a lasciare il campo. La gara lascia insoddisfatte entrambe le squadre, con la Roma che desiderava avvicinarsi al terzo posto del Milan e la Fiorentina che ha visto sfumare l’opportunità di un colpaccio, nonostante la Roma chiuda in nove uomini.

Lukaku avanza, ma la Roma si ritira

L’incontro inizia con il gol di Lukaku, che si coordina splendidamente di testa su un assist di Dybala al 5′. Il belga ritrova la via del gol in campionato dopo tre partite di astinenza, siglando il suo undicesimo gol giallorosso in 18 partite. Da questo momento, la Roma adotta una strategia difensiva, chiudendosi negli ultimi 30 metri e cercando di colpire in contropiede. La Fiorentina domina il possesso palla (59% al 45′), ma la manovra risulta sterile contro la solida difesa giallorossa.

L’occasione sprecata da Dybala e l’infortunio che cambia le sorti

Nonostante il vantaggio, la Roma perde un’occasione per il raddoppio quando Dybala spreca un’occasione a porta vuota, e poco dopo, l’argentino deve lasciare il campo a causa di un problema al flessore sinistro. La Fiorentina manca il pareggio con Nzola prima dell’infortunio di Dybala. La squadra di Mourinho mostra un volto diverso senza l’argentino, concentrandosi prevalentemente sulla difesa.

La reazione della Fiorentina e il pareggio di Martinez Quarta

La seconda frazione inizia con un’affrettata reazione della Fiorentina, con Ikoné che impegna Rui Patricio e Duncan che salva sulla linea di porta. Tuttavia, la Roma continua a difendersi e la Fiorentina lotta per trovare spazi. Al 18′, Bonaventura colpisce la traversa, anticipando di un minuto l’espulsione di Zalewski della Roma. Martinez Quarta pareggia subito dopo con un colpo di testa.

Il rosso a Lukaku e la difficoltà della Roma

La situazione si complica ulteriormente per la Roma quando Lukaku viene espulso per un tackle violento su Kouame. Mourinho manda un messaggio a Rui Patricio, alle prese con i crampi, mentre le squadre affrontano sette minuti di recupero. La Fiorentina cerca la vittoria, ma la partita termina 1-1. L’arbitro mostra il rosso anche a Milenkovic, in panchina, al fischio finale.

La Roma quarta con il Bologna, la Fiorentina a un punto di distanza

Al termine della partita, la Roma si trova al quarto posto in classifica insieme al Bologna, mentre la Fiorentina è un punto più indietro. Entrambe le squadre rimangono insoddisfatte, consapevoli delle sfide future, compreso il prossimo incontro della Roma senza Lukaku e Dybala. La partita ha mostrato la complessità e l’imprevedibilità del calcio, lasciando aperte molte questioni per entrambe le squadre.

