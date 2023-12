8 Dicembre 2023

‘In campo con Flavio’ Sassuolo-Roma: ennesima rimonta dei giallorossi

Serie A – Giornata 14

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca un match importante per tutte e due le squadre: per la Roma, in direzione Champions, per agguantare il Napoli al quarto posto. Il Sassuolo, invece, vuole agganciare la metà della classifica di Serie A. Quindi, match che inizia a ritmi bassi ma con la Roma leggermente superiore al Sassuolo nei primi 20’ di gioco dato che è superiore nel possesso palla e nei tiri effettuati.

Dopo 5’ minuti, però, il Sassuolo passa, immeritatamente, in vantaggio grazie a Matheus Henrique. Il brasiliano, infatti, sfrutta un cross basso di Berardi e la mette alle spalle di un incolpevole Rui Patricio. Dopo la rete, continua a giocare meglio la Roma impensierendo la porta di Consigli con Dybala, che trova un’ottima parata del portiere nero verde. Dopo un debole tentativo di raddoppio del Sassuolo, finisce la prima frazione di gioco. Roma che riesce sempre a mantenere un ritmo costante dal 25’ in su.

Secondo tempo che inizia con una Roma decisamente più aggressiva che impensierisce più volte la difesa del Sassuolo, mentre la squadra romagnola non si fa più vedere in attacco. Dopo una grandissima chance che ha Lukaku al 54’ su palla di Azmoun, c’è l’episodio cruciale della partita: l’espulsione di Boloca. Sassuolo che, comunque, anche prima dell’espulsione del centrocampista rumeno, era parecchio in sofferenza.

Al 76’, Kristensen entra in area in dribbling contro Erlic, che con un tocco al piede fa perdere l’equilibrio al danese che cade a terra in area. Marcenaro non ci pensa due volte e assegna il penalty ai giallorossi. Sul dischetto c’è Dybala che col sinistro trafigge Consigli e riporta in vita la Roma. Subito dopo la rete dell 1-1 arriva, all’82’, la rete del sorpasso giallorosso, indovinate con chi? Sempre Rasmus Kristensen che, servito alla grande da Dybala, da fuori area scaglia il suo sinistro deviato che finisce in porta che fa gioire i 3/4 dello stadio, che sono tra l’altro giallorossi.

Dopo la rete romanista, arriva il solito brivido finale con Racic, ma dopo sette estenuanti minuti di recupero arriva il successo romanista. A mio avviso, Roma sempre superiore rispetto ai romagnoli, che dall’inizio alla fine del match non si sono mostrati alla pari dei giallorossi.

Flavio Bussoletti

