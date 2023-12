8 Dicembre 2023

‘In campo con Flavio’ Atalanta-Napoli partita che non rispecchia le aspettative al Gewiss

Serie A – Giornata 13

Al Gewiss Stadium si è giocato Atalanta-Napoli,uno scontro diretto che potrebbe incidere sulla volata alla zona Champions delle due squadre. Inizialmente le due squadre non tirano e non attaccano, ma a mio parere gioca leggermente meglio l’Atalanta che cerca per la prima volta lo specchio della porta, a differenza dei partenopei che si concentrano di più sulla fase difensiva.

Infatti, la prima conclusione arriva al 25’ da Pasalic, con un colpo di testa che impensierisce per la prima volta Gollini. Partita che è caratterizzata da due pesanti infortuni, uno per parte: Olivera e Zappacosta. L’uruguaiano esce poco dopo il gol che il signor Mariani annulla a Rrahmani. Napoli che dopo il gol annullato prende coraggio e segna al 44’ con Kvaratshkelia, che colpisce con uno stacco poderoso di testa che batte Carnesecchi.

Secondo la mia opinione, l’Atalanta è la squadra che in questa prima frazione ha giocato meglio ed è rimasta sempre costante,anche dopo il gol subito. Infatti, nei minuti di recupero, Koopmeiners in area con un colpo di testa trova Gollini che compie una grande parata. Finisce la prima frazione di gioco, con l’Atalanta orientata sulla via del pareggio o anche della vittoria.

Secondo tempo che inizia con una marcia in più per l’Atalanta che, come alla fine del primo tempo, prende il pallino del gioco. Infatti, al 53’ in occasione di un cross tracciato da Hateboer, Lookman, con un colpo di testa la mette dentro, quindi pareggio orobico. Dopo la rete dell’Atalanta, secondo me, il Napoli si demoralizza e gioca di meno concedendo più spazi. Ancora l’Atalanta, che al 68’ trova la rete del momentaneo 2-1 che però Mariani annulla per fuorigioco,quindi tutto da rifare per gli atalantini.

Atalanta che (ribadisco) rimane costante nella modalità di gioco e si rende costantemente pericolosa.

Dopo alcuni minuti di ritmi bassi, il Napoli trova il gol del vantaggio con Elmas. Infatti, in occasione di un rinvio intercettato da Cajuste, Osimhen la spizza in direzione del macedone che a porta vuota deposita in rete battendo Carnesecchi e siglando il vantaggio partenopeo. Due squadre che tengono i ritmi bassi e che non creano più occasioni, secondo me includendo tutti i 90’ ha giocato meglio l’Atalanta perché tutto sommato ha creato più occasioni rispetto ai napoletani, quindi a mio avviso vittoria immeritata per il Napoli.

Flavio Bussoletti

