7 Dicembre 2023

Inter in emergenza: l’inventiva di Inzaghi Frattesi sulla fascia è l’ultima idea

Inter in emergenza: l’inventiva di Inzaghi Frattesi sulla fascia è l’ultima idea

da gazzetta.it

Simone Inzaghi e la sua capacità di adattamento per superare le difficoltà

L’Inter di Simone Inzaghi si trova ad affrontare un periodo di emergenza, con diversi giocatori chiave indisponibili. La squadra nerazzurra è chiamata a trovare soluzioni creative e adattarsi alle circostanze per fronteggiare le sfide imminenti. Inzaghi, noto per la sua capacità di adattamento, sta valutando nuove opzioni tattiche per superare le difficoltà attuali.

Una mossa che dimostra la flessibilità dell’Inter

Una delle ultime idee che circolano ad Appiano Gentile è quella di schierare Davide Frattesi come esterno di centrocampo, occupando il ruolo precedentemente ricoperto da Dumfries. La scelta di Frattesi è dettata dalla mancanza di opzioni affidabili sulla fascia destra. Con Dumfries fuori gioco e Cuadrado ancora non completamente pronto per giocare un’intera partita. Questa mossa dimostra la flessibilità tattica dell’Inter, che si adatta alle circostanze per mantenere una squadra funzionale nonostante le assenze.

Simone Inzaghi e il no al turnover per la sua Inter nonostante un calendario fitto e difficile

La necessità di adottare nuove strategie è evidente, considerando che la difesa e la fascia destra sono diventate aree critiche per l’Inter. In aggiunta, il calendario presenta una serie di sfide impegnative, tra cui il duello per la leadership del girone di Champions League contro la Real Sociedad e la trasferta a Roma per affrontare la Lazio, un avversario di rilievo in campionato. Inzaghi, noto per non privilegiare spesso il turnover, potrebbe considerare alcune variazioni nella formazione per affrontare al meglio questo periodo intenso.

Un puzzle tattico da risolvere

Tra le possibili soluzioni, si prospetta l’utilizzo di Darmian in difesa, considerando il suo bisogno di riposo e la sua versatilità. Tuttavia, la presenza di Darmian in difesa renderebbe impossibile il suo impiego come esterno alto, come previsto dalla logica tattica. Inzaghi si trova quindi di fronte a un puzzle tattico che deve risolvere per garantire una squadra competitiva e ben organizzata.

Davide Frattesi: una risorsa preziosa per affrontare l’emergenza

L’idea di schierare Frattesi come esterno sulla fascia destra rappresenterebbe una novità per l’Inter, ma il centrocampista ha dimostrato in passato di possedere le caratteristiche fisiche adatte al ruolo. La sua esperienza nelle giovanili della Roma includeva già l’impiego in posizioni simili, dimostrando la sua versatilità. Inzaghi, noto per la sua propensione a sperimentare nuove posizioni per i giocatori, potrebbe trovare in Frattesi una risorsa preziosa per affrontare l’emergenza attuale.

L’Inter apprezza la capacità di Simone Inzaghi di bilanciare esigenze tecniche e peculiarità dei giocatori

La storia recente di Inzaghi come allenatore evidenzia la sua abilità nel trovare soluzioni innovative. Ha già adattato con successo giocatori come Carlos Augusto, Calhanoglu, Thuram, Dimarco e De Vrij a nuovi ruoli, dimostrando una comprensione approfondita delle caratteristiche individuali dei suoi giocatori. La flessibilità tattica di Inzaghi è diventata una delle sue qualità distintive, e il club apprezza la sua capacità di bilanciare esigenze tecniche e peculiarità dei giocatori.

Conclusioni

In sintesi, l’Inter si trova di fronte a una fase critica, ma l’ingegno tattico di Inzaghi e la predisposizione della squadra all’adattamento potrebbero essere fattori chiave per superare l’emergenza. L’ipotesi di schierare Frattesi sulla fascia destra rappresenta un esempio di come la squadra sta cercando soluzioni innovative per mantenere la competitività durante un periodo di sfide impegnative.

CALCIOMERCATO LAUTARO MARTINEZ PROSSIMO AL RINNOVO CON L’INTER LA JUVENTUS SU ANGUISSA TRE NOMI PER IL MILAN