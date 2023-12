6 Dicembre 2023

Calciomercato Lautaro Martínez prossimo al rinnovo con l’Inter la Juventus su Anguissa tre nomi per il Milan

da eurosport.it

Il calciomercato italiano è in pieno fermento, con diverse squadre di Serie A impegnate in trattative e movimenti strategici. Una delle notizie di maggior rilievo riguarda il rinnovo imminente di Lautaro Martínez con l’Inter, seguito dall’interesse della Juventus per Zambo Anguissa del Napoli e dai piani di rinforzo del Milan con tre possibili acquisizioni: David, Kiwior e Miranda.

Lautaro Martínez e l’Inter

Le voci intorno a Lautaro Martínez e il prolungamento del suo contratto con l’Inter sono sempre più insistenti. Secondo le indiscrezioni, la firma sul nuovo accordo, che lo legherà al club fino al 2028, è attesa a breve. Questa mossa sancirebbe il consolidamento di Martínez come uno degli attaccanti più letali d’Europa e una possibile futura bandiera per l’Inter. Con 15 gol stagionali, il rendimento di Lautaro è stato essenziale per il successo della squadra sia in campionato che in Champions League.

La trattativa sembra essere proseguita senza intoppi, con l’argentino pronto a firmare un nuovo contratto che lo vedrà guadagnare circa 7 milioni di euro a stagione. L’autorevolezza di Lautaro nell’Inter è in costante crescita, e questo rinnovo contrattuale sarebbe un segnale di impegno a lungo termine tra il giocatore e il club nerazzurro.

La Juventus e Zambo Anguissa

Il mercato della Juventus è animato dall’interesse per Zambo Anguissa del Napoli, un centrocampista che potrebbe fornire il tanto necessario rinforzo a un reparto criticato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, è interessato a portare Anguissa a Torino. Tuttavia, trattare con il Napoli per il giocatore sembra essere un’impresa complicata al momento. La clausola di 45 milioni di euro di Anguissa è valida solo per trasferimenti all’estero, e il Napoli sembra al momento poco incline a lasciarlo partire.

La Juventus sta esplorando anche alternative, con nomi come Samardzic, Koné, Phillips e Sudakov che rimangono sul tavolo. Questa ricerca di rinforzi evidenzia la volontà della Juventus di affrontare le sfide della stagione con una squadra più completa e competitiva.

Il Milan e i Tre Nomi

Il Milan, invece, è concentrato su tre possibili acquisizioni in diverse posizioni chiave. Per la difesa, l’attenzione è su Kiwior, attualmente all’Arsenal ma in cerca di opportunità di gioco. I rossoneri puntano a ottenere il giocatore in prestito, sfruttando la sua esperienza nel campionato italiano.

Per il reparto offensivo, il nome di Jonathan David è sulla lista del Milan. Nonostante un momento non eccezionale, il prezzo del giocatore è sceso rispetto all’estate, aprendo la possibilità di un trasferimento attorno ai 40 milioni di euro. Il Milan, che sta valutando la cessione di Krunic, potrebbe trovare le risorse necessarie per questo affare.

Infine, per il ruolo di terzino sinistro, il Milan sta monitorando Juan Miranda, attualmente al Betis. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, e il Milan potrebbe dover accelerare le trattative, considerando che il contratto di Miranda con il Betis scade a giugno.

In conclusione, il calciomercato italiano continua a tenere gli appassionati con il fiato sospeso, con trattative intriganti e possibili movimenti strategici che potrebbero plasmare il destino delle squadre nella seconda metà della stagione. Resta da vedere come si svilupperanno queste trattative e quali nuovi talenti e rinforzi arriveranno a rafforzare le squadre di Serie A.

