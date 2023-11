25 Novembre 2023

‘In campo con Flavio’ Francesco Camarda e quella convocazione col Milan che può diventare un record

Serie A

Oggi al San Siro di Milano si giocherà un match bello da vedere e pesante per la classifica: Milan-Fiorentina. I rossoneri, in attacco, sono in totale emergenza:

Okafor si è infortunato in nazionale, in occasione di Romania-Svizzera. Giroud, invece, resterà fuori a causa della squalifica rimediata in Lecce-Milan per proteste troppo accentuate. Ed infine Rafael Leao, che si è fermato anche lui durante Lecce-Milan, per un problema muscolare.

Tutte queste problematiche hanno colpito Stefano Pioli, che ora rimane con tre soli attaccanti. Ovvero Pulisic, Jovic e Chukwueze, che il mister romagnolo sarà costretto a schierare. In caso, quindi, di stanchezza di uno dei tre attaccanti, in panchina pronto per essere schierato nella ripresa c’è Francesco Camarda. E’ un ragazzo giovanissimo, di appena 15 anni, che si sta facendo notare da tempo e che ora è stato premiato.

Ma chi è Francesco Camarda? Nato il 10 Marzo 2008 a San Cataldo, Camarda è cresciuto nel Milan, e ora, a soli 15 anni, gioca nella Primavera del club rossonero. Quest’anno ha segnato 7 gol in 13 partite, tra Primavera, Coppa Italia e Youth Champions League.

Inoltre, se il ragazzo siciliano dovesse entrare in campo, batterebbe un importante record, in quanto sarebbe il più giovane esordiente nella storia della serie A.

Sarebbe anche una gioia per tutti i tifosi del calcio, ma soprattutto per quelli rossoneri, veder giocare un ragazzo così giovane. A mio avviso, sarebbe un successo vederlo calcare uno degli stadi più importanti d’Europa e del mondo.

Flavio Bussoletti

