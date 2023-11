5 Novembre 2023

‘In campo con Flavio’ Atalanta-Inter 1-2: partita piena di episodi al Gewiss

‘In campo con Flavio’ Atalanta-Inter 1-2: partita piena di episodi al Gewiss

Serie A Giornata 11 di 38

Oggi al Gewiss Stadium di Bergamo si è giocata Atalanta-Inter. Partita che inizia con ritmi bassi, con le due squadre che si prendono i primi 25’ per capire l’uno le debolezze dell’altro. E, quindi, provare ad attaccarsi. Ma al 29’ minuto, in occasione di un cross dalla destra, Pavard e Lookman si scontrano. Il difensore dell’Inter ha la peggio, restando a terra dolorante toccandosi il ginocchio. Quindi, Inter costretta ad usare il primo cambio: Darmian al posto di Pavard.

Passa poco tempo, ed in occasione di un lancio lungo di Thuram, Darmian si fa trovare pronto e salta Musso. Però, quest’ultimo lo ferma irregolarmente, secondo Sozza, e l’arbitro milanese fischia il penalty in favore degli ospiti. Calhanoglu si presenta sul dischetto e lo realizza con il destro, anche se Musso aveva intuito. Finisce la prima frazione di gioco.

Secondo tempo che inizia con un altro passo delle due squadre, soprattutto dell’Atalanta, che inizia subito con ritmi alti. Senza, però, trovare i risultati sperati. Prima insidia dell’Inter che avviene al 54’, quando Acerbi raccoglie un cross che finisce sulla testa di Lautaro Martinez che la mette dentro. Però in posizione irregolare.

Al 57’ l’Inter trova il raddoppio, sempre con la sua punta di diamante argentina che, dopo un’azione personale, controlla, se la sposta e calcia un destro a giro. Musso non ci può davvero arrivare. Atalanta che, dopo il gol, ha una reazione immediata. Infatti, Lookman recupera il pallone e serve scamacca che, a centro area, segna il gol dell’1-2 riaprendo totalmente il match. Padroni di casa che, dopo il gol, continuano a pressare insidiando numerose volte Sommer.

Soprattutto al 70’, con un tiro da fuori di Lookman su cui Sommer compie una parata molto difficile. Dopo 5 minuti di recupero, Sozza fischia la fine del match. Inter che, dopo il gol di Scamacca, rimane troppo bloccata ma la squadra migliore in campo, secondo me, è stata la Dea. Inter che vince e convince ancora, portandosi in vetta, a più 5 dalla Juve.

IN CAMPO CON FLAVIO BARCELLONA-REAL MADRID 1-2: RIMONTA INCREDIBILE DEI BLANCOS