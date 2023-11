Calciomercato Juventus: blitz a Londra per Phillips il centrocampista inglese potrebbe vestire la maglia bianconera

Il mercato invernale si profila all’orizzonte e la Juventus è pronta a compiere un colpo importante. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, accompagnato da Giovanni Manna, ha effettuato un blitz a Londra. Per trattare il possibile acquisto del centrocampista inglese Kalvin Phillips. Il giocatore, attualmente in forza al Manchester City, sembra aperto all’idea di trasferirsi a Torino. Spianando così la strada a una trattativa che porterebbe a un prestito di sei mesi.

La missione a Londra: incontri e trattative

La missione inglese di Giuntoli e Manna è rapida ma decisiva. Dopo essere avvistati durante la partita tra Tottenham e Chelsea, i dirigenti bianconeri hanno incontrato gli agenti di Kalvin Phillips per discutere della possibilità di un trasferimento a gennaio. Nonostante la presenza di Phillips nella rosa del Manchester City, Pep Guardiola sembra essere favorevole a un prestito del giocatore, considerandolo attualmente come l’ultimo della lista dei centrocampisti adatti al suo gioco.

La decisione di Phillips: disponibile a lasciare l’Inghilterra

Kalvin Phillips, che ha collezionato otto presenze per un totale di 215 minuti nella stagione in corso, è motivato a lasciare l’Inghilterra già a gennaio. Il centrocampista non desidera perdere il suo posto in nazionale e rischia di veder compromesso il suo ruolo anche in vista dell’Europeo. La Juventus si profila come la destinazione ideale per Phillips, offrendogli la possibilità di ottenere un posto fisso in squadra, un obiettivo che sembra difficile da raggiungere al Manchester City.

Il dilemma dello stipendio: un ostacolo da superare

Nonostante la volontà comune di tutte le parti coinvolte, rimane un nodo cruciale da risolvere: lo stipendio. Phillips attualmente guadagna circa 5 milioni di euro netti a stagione, una cifra consistente che potrebbe rappresentare un ostacolo nei negoziati. La Juventus, che sta cercando di contenere i costi, dovrà valutare attentamente come gestire questo aspetto economico.

Le altre opzioni sul tavolo

La trattativa per Phillips potrebbe aprirsi con un prestito secco di sei mesi, consentendo alla Juventus di liberare risorse da utilizzare per altri rinforzi durante il mercato invernale. Tra le opzioni sul tavolo, il nome del centrocampista danese Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham è stato menzionato, ma il costo di 30 milioni potrebbe rappresentare un ostacolo. Altri giocatori come Domenico Berardi, Thomas Partey dell’Arsenal e Lazar Samardzic dell’Udinese sono stati accostati come possibili alternative, lasciando aperte molte prospettive per la Juventus.

Ottimismo e valutazioni in corso

Il blitz di Giuntoli a Londra ha gettato le basi per una trattativa che si preannuncia interessante per la Juventus. Nonostante la complessità degli aspetti economici, l’apertura di Phillips a trasferirsi a Torino rappresenta un segnale positivo. Con il mercato invernale alle porte, la Juventus dovrà ora valutare attentamente tutte le opzioni disponibili, cercando di plasmare una squadra competitiva per il prosieguo della stagione.

