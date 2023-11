8 Novembre 2023

Il trionfo italiano in Champions League: Milan e Lazio inarrestabili

da tuttosport.com

Introduzione

Una serata magica per il calcio italiano ha visto le squadre di Serie A, Milan e Lazio, trionfare in Champions League. Il Milan ha sconfitto il PSG con un risultato di 2-1, mentre la Lazio ha superato il Feyenoord con un punteggio di 1-0. Le vittorie hanno suscitato l’entusiasmo dei tifosi e degli esperti di calcio, e Fabio Capello, noto allenatore ed opinionista sportivo, ha commentato gli exploit delle due squadre, sottolineando il ruolo chiave della tattica di Allegri.

La tattica di Allegri

Dopo le vittorie delle squadre italiane, Stefano Pioli e Maurizio Sarri, allenatori di Milan e Lazio, hanno condiviso i loro pensieri sulle prestazioni delle rispettive squadre. Entrambi gli allenatori hanno sottolineato di aver volutamente concesso il possesso palla agli avversari. Fabio Capello ha colto l’opportunità per elogiare la tattica di Allegri, suggerendo che entrambe le squadre abbiano vinto seguendo un approccio tattico simile. La scelta di sacrificare il possesso palla per colpire in contropiede sembra essere stata efficace in entrambi i casi.

Il Milan al top della forma

Fabio Capello ha inoltre elogiato il Milan, definendo la loro prestazione “bellissima.” La squadra rossonera ha ribaltato il momentaneo vantaggio del PSG, siglato da Skriniar, grazie alle reti di Leao e Giroud. Capello ha sottolineato che l’energia e la motivazione della squadra erano evidenti in campo. Ha anche espresso ammirazione per Leao, che ha fornito una prestazione spettacolare. Inoltre, ha lodato l’entusiasmo dei tifosi presenti a San Siro, descrivendoli come il “13° uomo in campo” e ha definito la partita come indimenticabile per il Milan.

La Lazio senza Milinkovic-Savic

Per quanto riguarda la Lazio, Capello ha sottolineato il 200° gol di Ciro Immobile nel finale del primo tempo che ha consegnato loro la vittoria sul Feyenoord. Tuttavia, Capello ha sottolineato che la Lazio ha segnato 10 gol in meno rispetto allo scorso anno. Ha attribuito questa differenza alla mancanza di Milinkovic-Savic, che era un punto di riferimento per la squadra. Capello ha elogiato le qualità e la forza fisica di Milinkovic-Savic, sottolineando il suo ruolo nel mettere in difficoltà gli avversari e nel servire i compagni. La Lazio sta attualmente cercando di compensare la sua assenza, ma sta lottando per segnare gol con la stessa facilità dell’anno precedente.

Conclusioni

Le vittorie del Milan e della Lazio in Champions League hanno ispirato entusiasmo e lodi da parte degli esperti di calcio. La tattica di Allegri, che ha sacrificato il possesso palla per sfruttare il contropiede, è stata fondamentale per il successo delle squadre italiane. In particolare, il Milan è stato elogiato per la sua prestazione “bellissima” e l’energia dei giocatori e dei tifosi. Tuttavia, la Lazio sta affrontando le sfide della stagione senza Milinkovic-Savic, e questo ha avuto un impatto sulla loro capacità di segnare gol. Le vittorie delle squadre italiane rappresentano un motivo di orgoglio per il calcio italiano e dimostrano la forza delle squadre di Serie A in campo internazionale.

