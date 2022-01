Vuoi leggere la recensione di “La casa degli sguardi” di Daniele Mencarelli? “La casa degli sguardi” di Daniele Mencarelli leggi la recensione

Titolo: La casa degli sguardi

Autore: Daniele Mencarelli

Genere: narrativa

Editore: Mondadori

Pagine: 224

Prezzo: Euro 12

Prezzo E-book: 9,99

Trama: Daniele, giovane poeta in profonda crisi, non ha più uno scopo. Ma vuole provarci ancora, vuole sopravvivere e lo farà attraverso il lavoro. Firma così un contratto con una cooperativa legata al Bambino Gesù, l’ospedale pediatrico di Roma. Una casa speciale, in cui incontra molti sguardi che lo spingeranno a porsi domande scomode. Ma gli offriranno anche le risposte.

“La casa degli sguardi” è un romanzo di Daniele Mencarelli e racconta uno spaccato della vita dello scrittore, che ormai è sull’orlo del baratro e passa le giornate sopravvivendo. La sofferenza non la riesce proprio a gestire e affoga tutto nel “bicchiere di bianco”.

Ma il punto di svolta arriva con il contratto con una cooperativa legata all’ospedale Bambino Gesù. Mencarelli, anche in questo romanzo, riesce a farci provare tutto il male di vivere che lo attanaglia. In ogni pagina c’è sofferenza e lo scontro con la malattia sarà duro, straziante, ma salvifico.

Lo scrittore con uno stile crudo eppure, allo stesso tempo, delicato ci mette davanti agli occhi la morte. La sofferenza che ci fa provare si scontra con il male di vivere di Daniele, e questo lo aiuta a cambiare e a rivedere la luce in fondo al tunnel.

Mencarelli nasce come poeta e, anche nei suoi romanzi, bellissimi, ritroviamo la sua poetica e la delicatezza con cui riesce a raccontare il brutto della vita. Ha uno stile tutto suo: semplice, molto coinciso, che colpisce dritto al cuore. Quello che racconta in questo romanzo è la quotidianità che si vive in un ospedale pediatrico.

Un microcosmo a sé stante, che se da una parte toglie molto, dall’altra fortifica e fa capire cosa è veramente importante nella vita. Ci aiuta ad apprezzare anche le cose più semplici, che spesso diamo troppo per scontate, ma per molti piccoli malati non lo sono. Anche solo un sorriso, un ciao con la mano a distanza li aiuta a dimenticare e li fa tornare per un attimo spensierati.

“La casa degli sguardi” è un romanzo ricco di emozioni e sofferenza, che in alcuni punti lacera veramente il cuore. Ma la sua lettura è scorrevole e fondamentale per ognuno di noi. E’ un romanzo che non si dimentica. Tutti abbiamo bisogno di avvicinarsi al mondo e alla poetica di Daniele Mencarelli.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

