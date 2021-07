Vuoi leggere la recensione di “Il libro delle case” di Andrea Bajani? “Il libro delle case” di Andrea Bajani leggi la recensione

Titolo: Il libro delle case

Autore: Andrea Bajani

Genere: narrativa

Editore: Feltrinelli

Pagine: 256

Prezzo: Euro 17

Prezzo E-book: 8,99

Trama: A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case lo custodiscono in segreto o lo tengono in ostaggio? Per raccontare la vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire “io” sapendo che dietro c’è sempre qualche menzogna.

“Il libro delle case” è il nuovo romanzo di Marco Bajani, finalista de “Il premio Strega 2021”. Racconta la vita di Io attraverso le case che ha vissuto e abitato. Quello che colpisce sin da subito in questo romanzo è lo stile di scrittura di Bajani.

Una scrittura molto poetica, evocativa, sicuramente non per tutti, perchè reggere uno stile così potente non è semplice. Anche chi ne rimane colpito, non arriverà al termine della storia senza faticare, in quanto, in alcuni punti, è molto dura andare avanti per quanto è estraniante.

Nel corso della lettura, conosciamo la vita di Io grazie alle sue case e i suoi mobili. Tutto viene descritto nei minimi particolari, ma allo stesso tempo sono potentissimi anche i silenzi e i rapporti burrascosi all’interno delle singole case.

Le vicende di Io le veniamo a conoscere non seguendo la normalità delle scorrere del tempo. Bajani, infatti, alterna capitoli tra presente e passato. E proprio questi continui salti temporali possono destabilizzare il lettore e potrebbero portare all’abbandono del romanzo. Il lettore che, invece, ne resterà coinvolto si troverà a pensare anche alla sua di vita, guardandosi intorno. Pensando alle case che ha cambiato o che visita, ed è proprio questo che rende unico questo romanzo.

In questo viaggio nella vita di Io, il lettore riesce a provare le stesse emozioni soprattutto nei racconti della casa del 2020. La pandemia è entrata prepotentemente nella vita e la casa assume un ruolo fondamentale e sicuro contro il deserto del mondo esterno.

“Il libro delle case ” di Andrea Bajani è un bel romanzo, molto particolare e, proprio per questo, non è per tutti. Ma, per chi ne rimarrà coinvolto, sarà una lettura molto intima, profonda che darà non pochi spunti di riflessione.

Barbara Piergentili

(account Instagram: letture_barbariche)

