12 Dicembre 2023

Capodanno a Cagliari con Marco Mengoni: polemiche e dettagli sull’evento

da ansa.it

A Cagliari, le polemiche sono esplose riguardo al concerto di Capodanno con Marco Mengoni, focalizzandosi sui costi dell’evento. Il Comune ha risposto alle critiche dell’opposizione, sottolineando la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. E fornendo dettagli sulle spese pianificate per assicurare un Capodanno coinvolgente e sicuro per tutti i cittadini.

Il concerto di Capodanno con Marco Mengoni

Il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato che il concerto si terrà alla Fiera, un luogo capiente che può ospitare fino a 20mila persone. Questa scelta è motivata dalla volontà di soddisfare un pubblico più ampio. Considerando il successo dei concerti precedenti con Vasco Rossi, che avevano attirato 28mila spettatori. Il costo complessivo dell’evento, incluso l’accordo con l’artista e le spese di organizzazione, è stimato inferiore a 700mila euro. Rendendolo più accessibile rispetto alle cifre precedentemente discusse.

Il prefetto Giuseppe De Matteis ha confermato che la capienza ufficiale della Fiera è di 20mila persone. Ma ulteriori dettagli saranno forniti in una successiva convocazione del comitato di sicurezza. I posti saranno prenotabili online gratuitamente. Ma i biglietti non saranno cedibili, richiedendo la presentazione di un documento d’identità all’ingresso.

Le contestazioni e la risposta del Comune

Le polemiche sono scaturite dall’opposizione di centrosinistra in consiglio comunale, che ha sollevato preoccupazioni sui costi complessivi degli eventi natalizi e di Capodanno a Cagliari. In particolare, la capogruppo di Orizzonte Comune, Marzia Cilloccu, aveva dichiarato che si spenderà circa un milione di euro, definendo questa cifra inopportuna in un momento di crisi.

Il Comune ha risposto precisando che la cifra di un milione di euro riguarda lo “stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale e Capodanno della città di Cagliari”. Tuttavia, questa somma non è interamente destinata al concerto di Marco Mengoni. Ma copre una serie di festività e attività programmate durante il periodo festivo.

Per il solo spettacolo di Mengoni, l’amministrazione comunale afferma di aver stanziato 250mila euro. Questa somma include l’accordo con Live Nation per la produzione dello spettacolo e le spese esecutive. Mentre la parte restante copre i costi normali di organizzazione e sicurezza associati a un evento di tale portata.

Scelte organizzative e obiettivi Comunali

Il Comune ha chiarito che ogni spesa è stata attentamente valutata nel rispetto delle risorse pubbliche. Garantendo un bilancio trasparente e pianificato per garantire un Capodanno coinvolgente e sicuro. La scelta di spostare l’evento nella zona Fieristica, invece che nel centro, è stata presa per garantire la miglior sicurezza possibile.

Attraverso un comunicato, l’amministrazione di Cagliari ha sottolineato l’impegno nella trasparenza e nell’informazione corretta dei cittadini. Inoltre, l’obiettivo dichiarato è quello di rendere la città più attrattiva e vivace. Organizzando eventi che coinvolgano grandi nomi della musica nazionale e generino ricadute positive sull’economia turistica, sull’indotto locale e sull’occupazione.

Il Capodanno a Cagliari con Marco Mengoni rimane al centro delle attenzioni, diventando non solo un momento di celebrazione. Ma anche oggetto di un dibattito che coinvolge aspetti economici, organizzativi e di sicurezza.

