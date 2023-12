11 Dicembre 2023

Renato Zero a “Domenica In”: il commosso racconto di un dialogo divino con sua madre scomparsa

da quotidiano.net

Un’intervista toccante e profonda ha svelato il lato più intimo di Renato Zero nel salotto domenicale di Domenica In, ospitato dalla calorosa Mara Venier. L’artista, oltre a ripercorrere i tratti salienti della sua lunga carriera, ha aperto il suo cuore. Parlando dei momenti più significativi della sua vita e dei legami affettivi che hanno plasmato il suo essere.

Un viaggio attraverso la vita di Renato Zero

Nel corso dell’intervista, Renato Zero ha spaziato attraverso i capitoli della sua vita, svelando l’umanità dietro l’icona della musica italiana. Ha confessato di essere “morto tante volte,” sottolineando il peso del successo che, quando è troppo intenso, può colpire e annientare. Tuttavia, ha condiviso il modo in cui ha affrontato questa sfida, trovando conforto nella strada e nel suo legame speciale con i suoi fan, con i quali ha un rapporto quotidiano.

Il legame speciale con sua madre

Uno degli elementi più commoventi dell’intervista è stato il racconto di Renato Zero sul legame speciale con sua madre. La descrive come una “vera romana” e rivela che il suo ascolto attento alle parole materneli lo ha protetto da molte insidie della vita. La presenza di sua madre in casa, fino al momento in cui gli è stato concesso di tenerla, è stata una fonte di ispirazione e forza.

Un dialogo celeste nei sogni

Il momento più intenso è stato quando Renato Zero ha rivelato di aver sognato sua madre. Un sogno intriso di dolce nostalgia, in cui lei si affacciava sul mare dal pontile di Ostia, indossando una pettinatura alla Rita Hayworth e un cappello a falde. Nel sogno, Renato ha avuto il coraggio di porre domande che solo il cuore di un figlio avrebbe il coraggio di chiedere: “Hai sofferto quando sei andata via?”

La risposta di sua madre, avuta in sogno, ha portato pace al suo cuore. “No amore, sono andata via molto prima che voi immaginavate,” ha detto lei. Quello che è successo successivamente è stato ancora più straordinario. Renato Zero ha avuto il coraggio di chiedere a Dio di permettergli di continuare a dialogare con sua madre e, incredibilmente, ha vissuto sei minuti di profondo connubio spirituale.

Un’esperienza di serenità e continuità

Renato Zero ha condiviso che questa esperienza ha lasciato in lui una sensazione di serenità. Ha sottolineato la consapevolezza che se ami intensamente, se il tuo legame è totale, le persone care non vanno via del tutto. Nel suo caso, il dialogo con sua madre, anche se avvenuto in un piano onirico, ha confermato che l’amore transcende la barriera della morte.

Conclusioni

L’intervista di Renato Zero a Domenica In è stata un viaggio attraverso le emozioni, rivelando il lato umano e vulnerabile di un’icona della musica italiana. La sua esperienza di parlare con sua madre dopo la sua morte, seppur in sogno, solleva domande universali sulla vita, la morte e la spiritualità. Il racconto di Renato Zero offre un messaggio di speranza, suggerendo che l’amore e il legame con le persone care possono superare persino i confini della vita terrena. La sua storia, condivisa con un pubblico internazionale, lascia spazio alla riflessione sulla bellezza e sulla potenza dell’amore che continua a legare le anime anche al di là della vita.

