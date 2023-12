13 Dicembre 2023

Polemiche dopo l’intervista di Fedez a Davigo su Muschio Selvaggio: ‘Quel dispiacere quando si suicida un indagato’ (VIDEO)

da open.online

Introduzione:

Il popolare rapper italiano Fedez ha recentemente intervistato l’ex pm del pool di Mani Pulite, Piercamillo Davigo, durante una puntata di Muschio Selvaggio. L’intervista si è focalizzata sulla stagione di Tangentopoli, suscitando polemiche sui social media per le dichiarazioni di Davigo riguardo ai casi di suicidio tra gli indagati del pool milanese. In particolare, la discussione era incentrata sulla reazione apparentemente distante dell’ex magistrato di fronte a tali tragici eventi.

Il contesto di Tangentopoli:

Fedez ha condotto l’intervista approfondendo la complessa stagione di Tangentopoli, il periodo oscuro in cui il sistema politico italiano fu scosso da scandali di corruzione. La conversazione ha toccato il caso dell’imprenditore Raul Gardini, portando a una discussione più ampia sulle conseguenze umane delle indagini del pool di Mani Pulite.

Dichiarazioni di Davigo:

La controversia è esplosa quando Davigo ha risposto alla domanda di Fedez sulla sua esperienza personale durante le indagini. L’ex pm ha dichiarato: “Purtroppo, per quanto sia crudo quel che sto dicendo, in questo mestiere capita che gli imputati si suicidino. La mortalità nelle carceri per suicidio è più alta che fuori.” Ha aggiunto che la percentuale di suicidi era più bassa rispetto al numero di detenuti complessivi.

L’aspetto più discusso delle dichiarazioni di Davigo è stato il suo tono apparentemente privo di rimpianti: “Lo so che è una cosa spiacevole quella che sto per dire, ma è la verità. Bisogna aver chiare le cose: le conseguenze dei delitti ricadono su quelli che li commettono, non su coloro che li scoprono e li reprimono. Perché altrimenti il ragionamento porterebbe a dire: allora non fate le indagini.”

La risposta di Davigo a Fedez:

Quando Fedez ha chiesto a Davigo se provasse dispiacere per il suicidio di coloro che erano stati indagati da lui, la risposta è stata secca: “Ma certo che dispiace… Prima di tutto, se uno decide di suicidarsi lo perdi come fonte di informazioni.” Questa dichiarazione ha sorpreso il rapper, che ha cercato di scavare più a fondo sulla reazione umana dell’ex pm: “Lei è sempre stato così inscalfibile. Io dico: umanamente un po’ di dispiacere?”

Conclusioni:

Le dichiarazioni di Davigo durante l’intervista hanno generato un acceso dibattito sulle piattaforme online, con molte persone che hanno criticato il suo approccio apparentemente distante e pragmatico ai casi di suicidio tra gli indagati. Mentre il dibattito si intensifica, l’opinione pubblica cerca di bilanciare la necessità di giustizia con la comprensione delle sfide umane che i professionisti del settore giudiziario possono affrontare nel corso delle loro carriere.

