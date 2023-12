14 Dicembre 2023

Pinguini Tattici Nucleari: un anno da record il pop resiste con un milione di fan ai concerti

da ilmessaggero.it

Il 2023 ha segnato un trionfo senza precedenti per i Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca che ha conquistato il virtuale bigliettone d’oro dell’anno. Con un milione di biglietti venduti per i loro concerti nel corso dell’anno, la band ha sovvertito le gerarchie della musica dal vivo in Italia. Superando persino artisti del calibro di Tiziano Ferro e Vasco Rossi.

Il tour estivo negli stadi è stato un successo senza precedenti, con ogni concerto segnato da sold out. Il leader della band, il 29enne Riccardo Zanotti, riflette sul fenomeno dicendo: «Ci abbiamo lavorato tanto negli anni. Ma non sappiamo dire perché è capitato a noi e non ad altri. Da una parte cerchiamo di avere un linguaggio che vada oltre le generazioni. Poi sicuramente abbiamo sempre cercato di distinguerci, sia a livello musicale che narrativo: ci raccontiamo per come siamo».

Il filmato virtuale d’oro del 2023 è solo la ciliegina sulla torta di un anno di trionfi per i Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo ha venduto ben 590 mila biglietti durante il tour estivo negli stadi. E altri 410 mila sono già stati venduti in prevendita per il prossimo tour nei palasport, in programma per la primavera a partire da Jesolo. La cifra totale di un milione di biglietti venduti rappresenta un successo senza precedenti per la band, che ha continuato a collezionare Dischi d’Oro e Platino per album e singoli, confermandosi come una delle realtà musicali più rilevanti del panorama italiano.

Tiziano Ferro conquista la medaglia d’argento per il 2023, con 500 mila biglietti venduti per il suo tour estivo negli stadi. Vasco Rossi si aggiudica la medaglia di bronzo con 474 mila biglietti venduti per il suo tour, consolidando la sua posizione di eterna icona del rock italiano. I Maneskin, con oltre 430 mila biglietti venduti durante gli show italiani, confermano la loro ascesa meteora sulla scena musicale internazionale.

Anche artisti come Max Pezzali, che ha venduto circa 300 mila biglietti per il suo tour 2023, dimostrano che il pop italiano continua a prosperare e ad attirare il pubblico. La voglia di far parte di qualcosa di grande, di condividere emozioni e di sentirsi parte di una comunità, spinge il pubblico verso i concerti pop, come sottolineato dai Pinguini Tattici Nucleari: «Il pubblico vuole essere in qualche modo confortato e sentirsi dire: c’è chi è come te, siamo tanti. Forse i problemi non si risolvono cantando, certo, ma si esorcizzano».

Il panorama musicale italiano, secondo le previsioni dell’Annuario degli Spettacoli SIAE, sembra vivere una totale ripresa dopo la crisi della pandemia. Con 20 milioni di biglietti stimati per concerti pop e rock nel 2022, il settore mostra segni di resilienza e vitalità. Nel caso in cui il 2023 confermi queste previsioni, i Pinguini Tattici Nucleari da soli rappresentano il 5 percento del comparto, evidenziando la forza e l’appeal della loro musica.

La band sottolinea che, oltre ai numeri, è importante considerare il significato di questo tour straordinario. «Anche se mutato, diverso e spurio, il pop resiste», affermano, ribadendo il potere di questa forma d’arte di esprimere e condividere emozioni che resistono al tempo. Un milione di fan ai loro concerti non è solo un record numerico, ma la conferma che il pop italiano, nelle mani dei Pinguini Tattici Nucleari, continua a brillare e a resistere.

