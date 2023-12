15 Dicembre 2023

Fedez sulla denuncia all’hater per gli insulti a Leone: “Sono arrivate le scuse ma non bastano”

Fedez sulla denuncia all’hater per gli insulti a Leone: “Sono arrivate le scuse ma non bastano”

da fanpage.it

Introduzione: Fedez, noto rapper e influencer italiano, ha deciso di intraprendere una battaglia legale contro gli hater che hanno insultato suo figlio Leone dopo la sua partecipazione al fianco dei calciatori a San Siro. In un aggiornamento fornito ai suoi fan, Fedez ha rivelato che uno dei responsabili degli insulti è già venuto con un avvocato per chiedere scusa. Ma il rapper non sembra intenzionato a fermarsi qui.

Il contesto della battaglia legale: La situazione è nata dopo che Leone, figlio di Fedez, ha partecipato a San Siro al fianco dei calciatori di Milan e Frosinone durante una partita di Serie A. Gli hater hanno riversato insulti aggressivi e offensivi contro il bambino, innescando la reazione decisa del rapper. Fedez ha reso pubblica la denuncia contro gli autori degli insulti attraverso una foto. E ha successivamente condiviso gli sviluppi della situazione durante una diretta su Instagram.

Le scuse sono arrivate, ma non bastano: Fedez ha comunicato ai suoi fan che uno dei responsabili degli insulti è già venuto all’ovile con un avvocato per chiedere scusa. Tuttavia, il rapper ha sottolineato che non è sufficiente ricevere una semplice lettera di scuse. “Ci devi mettere la faccia, e se non ce la vuoi mettere, te la faccio mettere uguale,” ha affermato Fedez durante la diretta. Questa dichiarazione suggerisce che il rapper vuole che la responsabilità venga assunta pienamente. E che le scuse siano sincere e concrete.

La difesa dei figli e la linea rossa di Fedez: Fedez ha chiaramente delineato la sua posizione sulla questione. Sottolineando che, sebbene sia consapevole delle critiche e degli insulti rivolti a lui a causa della sua visibilità sui social media, la situazione cambia quando coinvolge i suoi figli. Il rapper ha affermato che non gli importa delle offese personali. Ma quando i suoi figli vengono coinvolti, la questione diventa un problema serio. Ha minacciato azioni legali serie contro chiunque osi mettere in discussione l’integrità e la sicurezza dei suoi bambini.

La polemica iniziale dopo la presenza di Leone a San Siro: Fedez aveva inizialmente condiviso la partecipazione di Leone a San Siro attraverso i suoi canali social. Scatenando una polemica già dalle prime ore della partita. Gli hater avevano fatto commenti offensivi e minacce, portando il rapper a denunciare pubblicamente il comportamento inaccettabile. La situazione si era ulteriormente complicata quando l’account Twitter di Lega Serie A aveva definito Leone un “accompagnatore speciale”. Aumentando la visibilità e la polemica attorno al figlio di Fedez.

In conclusione, Fedez sta portando avanti la sua crociata contro l’odio online, dimostrando con azioni concrete la sua volontà di difendere la sua famiglia dalle minacce e dagli insulti. La sua richiesta di affrontare gli hater “facendogli mettere la faccia” sottolinea la necessità di responsabilizzare coloro che si nascondono dietro lo schermo per diffondere odio e negatività. La battaglia di Fedez non è solo personale. Rappresenta un richiamo all’azione contro il fenomeno dell’odio online che coinvolge molte persone in tutto il mondo.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI: UN ANNO RECORD IL POP RESISTE CON UN MILIONE DI FAN AI CONCERTI