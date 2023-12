19 Dicembre 2023

Brad Pitt compie 60 anni: una nuova vita un nuovo amore e una nuova serenità

Brad Pitt compie 60 anni: una nuova vita un nuovo amore e una nuova serenità

da tgcom24.mediaset.it

Introduzione

Brad Pitt, la star premiata con due Oscar, ha raggiunto il traguardo dei 60 anni con uno stile senza tempo e un nuovo capitolo della sua vita. L’attore, poi, che ha recentemente vinto il cuore del pubblico con la sua performance in “C’era una Volta a… Hollywood,” ha scelto di celebrare questo importante compleanno con una nuova moto. E, inoltre, un aspetto supersexy, dimostrando che la sua età non lo limita affatto.

Una nuova fase

Lontano dai riflettori e dalle controversie legali con l’ex moglie Angelina Jolie, dunque, Brad Pitt sembra aver abbracciato una nuova fase della sua vita. Non solo, poi, accettando il passare del tempo ma anche godendo appieno della sua nuova relazione con la designer di gioielli Ines de Ramon, che ha quasi la metà dei suoi anni.

Un periodo di serenità e felicità

Il percorso di Brad Pitt negli ultimi anni, inoltre, è stato segnato da lotte personali. Comprese le sfide legate alle sue dipendenze e la lunga battaglia legale con Angelina Jolie sulla custodia dei loro sei figli. E la gestione dei vigneti francesi che avevano acquistato insieme. Tuttavia, ora sembra che l’attore sia finalmente in un periodo di serenità e felicità.

Festeggiamenti spettacolari

Una fonte vicina a Brad ha dichiarato che l’attore sta organizzando festeggiamenti spettacolari per celebrare il suo compleanno. Dimostrando che non ha paura di invecchiare. La fonte ha anche sottolineato che è stata una strada lunga per Brad, ma finalmente si trova di nuovo in uno stato di felicità.

La storia d’amore con Ines de Ramon

Il suo rapporto con Ines de Ramon ha sicuramente contribuito a questa nuova felicità. La coppia si è conosciuta circa un anno e mezzo fa e ha trascorso l’estate insieme. Viaggiando tra il Chateau Miraval in Francia e il nuovo “castello” da 40 milioni di dollari acquistato a Carmel in California. La fonte ha rivelato che i due hanno interessi e amici in comune, e la presenza di Ines ha riempito un vuoto che Brad non aveva nemmeno riconosciuto.

Conclusione

In conclusione, Brad Pitt compie 60 anni come un’icona senza tempo, con una carriera ancora luminosa e una vita personale che sembra finalmente in pace e in armonia. Che sia sulla scena di Hollywood o nella sua vita privata, il sex symbol è pronto per affrontare una nuova decade con stile e serenità.

FEDEZ ATTACCA MELONI SUL CASO ‘PANDORO FERRAGNI’ SIAMO NOI A DOVERE DIFFIDARE DEI POLITCI