18 Dicembre 2023

Fedez attacca Meloni sul caso ‘Pandoro Ferragni’: “Siamo noi a dovere diffidare dei politici”

da ilsole24ore.com

Introduzione: La querelle tra Chiara Ferragni e Giorgia Meloni si amplifica con l’intervento di Fedez, il marito della famosa influencer. Il rapper milanese, noto anche per le sue incursioni nel mondo della politica, ha deciso di esprimere la sua opinione sulla situazione. Criticando aspramente Meloni per la scelta di affrontare la questione del pandoro durante un discorso politico ad Atreju. Fedez sottolinea che la priorità dovrebbe essere concentrarsi su temi cruciali come la disoccupazione giovanile e la situazione finanziaria del Paese.

Il contesto della querelle: La controversia ruota attorno alla sanzione inflitta dall’Antitrust a società legate a Chiara Ferragni e all’azienda Balocco. Per una presunta pratica commerciale scorretta legata al pandoro “griffato” Ferragni. L’autorità ha stabilito una sanzione di oltre 1 milione di euro per le società di Ferragni e 420 mila euro per Balocco. La questione ha suscitato dibattiti e polemiche, portando anche Giorgia Meloni a commentare l’argomento durante un discorso ad Atreju.

Fedez rompe il silenzio: Fedez, fino a questo momento in silenzio sulla questione, ha deciso di intervenire attraverso i social media. Ha iniziato il suo messaggio sottolineando che la vicenda non riguarda direttamente lui, ma sua moglie, Chiara Ferragni. E’ una donna indipendente che affronterà la situazione legalmente. Tuttavia, ha espresso sorpresa per il fatto che Meloni abbia scelto di parlare della questione durante un discorso politico ad Atreju, senza affrontare temi più cruciali per il paese.

Il pregresso di Fedez in politica: Fedez non è nuovo alle incursioni nel mondo della politica. Già nel 2021, durante il concertone del Primo Maggio, aveva attaccato la Lega. Sollevando polemiche e accuse di tentata censura da parte della Rai. Il rapper ha mostrato simpatie passate per il Movimento 5 Stelle, curando l’inno nel 2014. Ma ha anche avuto controversie con esponenti della Lega e del Partito Democratico.

Le critiche di Fedez a Giorgia Meloni: Nel suo intervento, Fedez critica aspramente Meloni per la scelta di affrontare la questione del pandoro durante un evento politico come Atreju. Sottolinea l’ironia nel fatto che, durante la festa del partito, Meloni non abbia toccato temi cruciali. Come la disoccupazione giovanile, la manovra finanziaria e la pressione fiscale. Fedez conclude affermando che sono i cittadini a dover diffidare dai politici, considerando il loro pregresso.

Il caso del Pandoro Ferragni: La vicenda del pandoro “griffato” Ferragni è stata oggetto di attenzione da parte dell’Antitrust. Le società riconducibili a Chiara Ferragni e Balocco sono state sanzionate per aver fatto intendere ai consumatori che l’acquisto contribuirebbe a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Tuttavia, l’Antitrust ha rivelato che la donazione era già stata effettuata da Balocco, e le società di Ferragni hanno incassato oltre 1 milione di euro dall’iniziativa.

Conclusioni: La situazione tra Chiara Ferragni, Giorgia Meloni e Fedez continua a evolversi. Alimentando la discussione sui confini tra questioni personali e il coinvolgimento dei personaggi pubblici in contesti politici. La dichiarazione di Fedez aggiunge un ulteriore elemento alla controversia, portando alla luce la questione delle priorità politiche nel discorso pubblico. La querelle evidenzia anche il ruolo sempre più rilevante dei social media e delle personalità pubbliche nella formazione dell’opinione pubblica.

