20 Dicembre 2023

Polemica Ferragni-Balocco: Fedez e Lucarelli scontro su social la giornalista replica con ironia

da open.online

La polemica sull’affare pubblicitario dei panettoni Balocco, che coinvolge Chiara Ferragni e il suo brand, continua a tenere banco. Con un nuovo capitolo che vede protagonisti Fedez e la giornalista Selvaggia Lucarelli. L’Antitrust ha inflitto una multa di un milione di euro alle società legate all’influencer per pratiche commerciali scorrette. La discussione, perciò, si è intensificata nelle ultime ore, focalizzandosi su dichiarazioni incrociate tra il rapper e la giornalista.

L’attacco di Fedez a Lucarelli

Fedez ha scelto i social media per esprimere il suo dissenso nei confronti di Selvaggia Lucarelli, definendola “la non-giornalista che non vedeva l’ora di buttare m*rda”. Il rapper ha affermato di aver raccolto 4 milioni di euro con sua moglie, Chiara Ferragni, per scopi benefici. Ha, tuttavia, rimproverato Lucarelli per aver criticato la destinazione delle donazioni. Sostenendo che la giornalista non avrebbe mai fatto nulla di simile.

Fedez ha dichiarato: “La ‘non giornalista’ ha detto che ho donato ad un ospedale privato… meno male che insegni il cherry picking nei tuoi corsi”. Ha continuato a difendere le sue azioni, affermando di aver inizialmente cercato di donare a un ospedale pubblico, il Sacco, prima di rivolgersi al San Raffaele. E di aver destinato ulteriori fondi a ospedali pubblici. Ha poi concluso con un sarcastico “Mi piacerebbe sapere cosa hai fatto tu nel frattempo. Spoiler, niente”.

La Replica di Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, nondimeno, non ha tardato a rispondere alle accuse di Fedez. Oltre a pubblicare una nuova inchiesta sulle partnership di Ferragni e condividere su Instagram le sue osservazioni critiche nei confronti della coppia influencer, Lucarelli ha fatto ricorso all’ironia.

Lucarelli ha scritto: “Fedez, non è carino dire che voi fate tanto e io non faccio un caz*o”. Ha annunciato di aver recentemente facilitato una donazione di 1 milione di euro a un ospedale e di un milione e mezzo all’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sottolineando l’importanza di proteggere i cittadini e rispettare le regole di mercato.

Conclusioni

La polemica tra Fedez e Lucarelli evidenzia le tensioni scaturite dalla multa inflitta a Chiara Ferragni e alle società connesse all’influencer. Mentre Fedez cerca di difendere le sue azioni filantropiche, Lucarelli replica con l’ironia. E il suo impegno giornalistico nel portare alla luce aspetti controversi delle attività della coppia. La vicenda continua a suscitare dibattito sulla responsabilità sociale degli influencer e sul ruolo dei media nel documentare e valutare le azioni delle celebrità.

