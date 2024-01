15 Gennaio 2024

“Verissimo” Sonia Bruganelli: “Con Paolo Bonolis ho fatto la scelta giusta Belen Rodriguez pensava che avessi un flirt con Antonino Spinalbese”

da libero.it

La nuova vita di Sonia Bruganelli dopo la separazione

Il salotto di Canale 5 ha accolto Sonia Bruganelli come ospite di Verissimo, dove ha condiviso con Silvia Toffanin la sua esperienza di vita dopo la separazione dal marito, Paolo Bonolis. La donna, ex moglie del noto conduttore, ha descritto il suo attuale stato d’animo con serenità e ottimismo, sottolineando la scelta di vivere la sua vita in modo indipendente.

Il benessere e la scelta di vivere in modo autonomo

Sorridente e rilassata, Sonia Bruganelli ha confermato il suo benessere, sottolineando la decisione di vivere in modo autonomo nella sua casa con la figlia Adele. Ha affrontato le sfide del cambiamento, tra spazi e orari diversi, con un atteggiamento positivo: “Sono più presente per i miei figli, questo mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”.

La riscoperta della maternità

Sonia Bruganelli ha evidenziato come questo periodo di cambiamento le abbia offerto l’opportunità di riscoprire la sua essenza materna, diventando ancora più coinvolta nella vita dei suoi figli. Ha sottolineato che non solo sta riscoprendo aspetti di sé stessa, ma sta anche facendo nuove scoperte personali: “Sono più presente per i miei figli, questo mi fa stare bene e mi fa capire che ho fatto la scelta giusta”.

“Verissimo” Sonia Bruganelli: “Con Paolo Bonolis ho fatto la scelta giusta Belen Rodriguez pensava che avessi un flirt con Antonino Spinalbese” – La fine del matrimonio con Paolo Bonolis e l’amore che non c’è più

Riguardo al suo matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ha risposto con chiarezza alla domanda su una possibile riconciliazione. Ha dichiarato che, sebbene ci sia affetto reciproco, le caratteristiche fondamentali dell’amore che avevano condiviso sono ormai svanite: “L’affetto ci sarà sempre, ma ci sono determinate caratteristiche dell’amore che ormai non ci sono più. Ci vorremo sempre bene, ma le nostre strade stanno prendendo direzioni diverse”.

Riflessioni su una vita vissuta velocemente e la crescita personale

Sonia Bruganelli ha esplorato le ragioni dietro la fine del matrimonio, riflettendo sulla sua decisione di correre troppo velocemente nella vita insieme a Paolo Bonolis. Ha condiviso il modo in cui, essendo molto giovane quando ha incontrato Paolo, ha cercato di colmare il divario tra loro due accelerando l’inizio della sua famiglia. Questo, afferma, ha portato a una corsa sfrenata che ha dovuto affrontare in seguito.

Affrontare le difficoltà e l’Importanza delle conversazioni familiari

La sua storia è intrisa di difficoltà e cambiamenti, ma Sonia Bruganelli ha sottolineato la necessità di affrontare tali sfide in modo aperto e sereno. Ha parlato dell’importanza di confrontarsi con le proprie emozioni e di coinvolgere anche i figli nel processo di adattamento alla nuova realtà familiare.

“Verissimo” Sonia Bruganelli: “Con Paolo Bonolis ho fatto la scelta giusta Belen Rodriguez pensava che avessi un flirt con Antonino Spinalbese” – Antonino Spinalbese e la telefonata a Belen Rodriguez

Infine, la conversazione si è concentrata su Antonino Spinalbese, un flirt attribuitole, smentito da Sonia Bruganelli. Ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Belen Rodriguez a Natale, preoccupata per una presunta relazione con Antonino. Sonia ha spiegato di aver conosciuto Antonino solo attraverso suo figlio Davide, aiutato dall’uomo a integrarsi nella nuova città. Ha chiarito che non è coinvolta romanticamente con Antonino e ha rassicurato Belen sulla natura del loro rapporto.

