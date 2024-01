13 Gennaio 2024

Bianca Berlinguer e la precisazione dopo i fuorionda di Striscia: “La mia redazione fa un ottimo lavoro prezioso e difficile”

Bianca Berlinguer e la precisazione dopo i fuorionda di Striscia: “La mia redazione fa un ottimo lavoro prezioso e difficile”

da open.online

Apertura con una difesa appassionata

Nel corso della trasmissione “Prima di domani” su Rete4, Bianca Berlinguer ha deciso di affrontare direttamente una questione che coinvolgeva direttamente la sua redazione. Ha risposto a Striscia la notizia, che aveva trasmesso un fuori onda dove Berlinguer sembrava esprimere disappunto nei confronti del lavoro della sua squadra poco prima dell’inizio di “È sempre cartabianca”. La conduttrice ha aperto la trasmissione con una difesa appassionata del lavoro svolto dalla sua redazione.

Striscia la Notizia e quel fuorionda fuorviante

Berlinguer ha riconosciuto che Striscia la notizia è noto per trasmettere fuori onda e ha accettato il loro stile, sottolineando che non aveva nulla da eccepire su come conducono la loro trasmissione. Tuttavia, ha sottolineato che l’interpretazione data al fuori onda in questione non corrispondeva al suo reale atteggiamento nei confronti della redazione.

Bianca Berlinguer e la precisazione dopo i fuorionda di Striscia: “La mia redazione fa un ottimo lavoro prezioso e difficile” – Una lamentela istintiva

Nel fuori onda, Berlinguer aveva espresso disappunto riguardo alla sua redazione, ma ha chiarito che era una lamentela istintiva che non rifletteva il suo reale apprezzamento per il lavoro della squadra. Ha sottolineato che la sua redazione svolge un lavoro ottimo, prezioso e difficoltoso, evidenziando l’impegno e la dedizione del team nella produzione del programma.

Una redazione eccellente

Bianca Berlinguer ha espresso il suo dispiacere per l’equivoco, ribadendo la sua fiducia nella redazione e il riconoscimento del loro contributo. Ha definito il lavoro della sua squadra come eccellente, sottolineando la complessità del settore e l’importanza di un team dedicato e competente.

Ringraziamenti finali

La conduttrice ha voluto sottolineare che la sua scelta di lavorare in un’azienda come quella di Rete4 è stata positiva e che si trova bene in questo contesto. Ha concluso ringraziando per l’opportunità di chiarire la situazione e per consentire una breve digressione personale in apertura della trasmissione.

In questo modo, Bianca Berlinguer ha affrontato la situazione con trasparenza, difendendo il valore del lavoro della sua redazione e chiarendo che le critiche espresse nel fuori onda erano una lamentela momentanea, non rappresentativa del suo reale giudizio sulla squadra.

“STRISCIA LA NOTIZIA” E LO SFOGO FUORIONDA DI BIANCA BERLINGUER “I SERVIZI FANNO PENA ME NE VADO”