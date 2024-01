12 Gennaio 2024

“Striscia la Notizia” e lo sfogo fuorionda di Bianca Berlinguer: “I servizi fanno pena me ne vado”

da corriere.it

La contestazione di Bianca Berlinguer a “Striscia la Notizia”

Nel contesto del talk preserale “Prima di domani” condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, uno sfogo incisivo è stato catturato da “Striscia la Notizia”, il programma satirico di Antonio Ricci. La conduttrice, in attesa di avviare il suo successivo impegno con “È sempre Cartabianca”, ha espresso apertamente la sua delusione riguardo ai pezzi giornalistici trasmessi, definendoli “poco degni” e criticando la qualità complessiva del programma.

Critiche all’indirizzo dei contenuti trasmessi

Nello sfogo, Berlinguer ha esposto il suo disappunto riguardo alla qualità dei pezzi giornalistici presentati durante il talk preserale. La sua critica è stata netta: “I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente”. La conduttrice ha sollevato dubbi sulla direzione e le indicazioni fornite, sottolineando che senza un orientamento chiaro, gli sforzi del team giornalistico risultano inevitabilmente scorretti, producendo contenuti di bassa qualità.

“Striscia la Notizia” e lo sfogo fuorionda di Bianca Berlinguer: “I servizi fanno pena me ne vado” – Toni pacati

Nonostante le affermazioni vigorose, Berlinguer ha mantenuto un tono pacato, rendendo le sue osservazioni ancora più significative. La sua pacatezza ha contribuito a enfatizzare la serietà delle sue preoccupazioni e la frustrazione di fronte a ciò che percepisce come un calo nella qualità complessiva dei pezzi giornalistici trasmessi.

Richieste di miglioramento e minimizzazione di Mediaset

Nell’ambito della conversazione, Berlinguer ha chiesto apertamente un miglioramento nella qualità dei contenuti giornalistici. Tuttavia, gli interlocutori hanno cercato di mitigare la situazione, evidenziando l’impegno del team. La conduttrice ha ribattuto asserendo che l’impegno, se non indirizzato correttamente, è destinato a tradursi in risultati insoddisfacenti: “L’impegno è tutto sbagliato. Se voi non date le indicazioni si impegnano per forza male: fanno ‘ste schifezze”.

“Striscia la Notizia” e lo sfogo fuorionda di Bianca Berlinguer: “I servizi fanno pena me ne vado” – L’avvertimento di un possibile addio

Il momento più rilevante dello sfogo è giunto quando Berlinguer ha rivolto un avvertimento a un presunto “dirigente” presente in studio, anche se ha ammesso di non ricordarne il nome. Ha dichiarato con chiarezza: “Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando”. Questa affermazione ha scosso l’ambiente televisivo, anche se è difficile credere che un addio definitivo si concretizzerà, data la sua importanza strategica per l’informazione di Mediaset.

Reazioni di Mediaset e il futuro di Bianca Berlinguer

Mediaset ha minimizzato la situazione, definendo lo sfogo come un momento di tensione. Tuttavia, è innegabile che la conduttrice si aspetta un miglioramento significativo nei contenuti giornalistici. Considerando la sua posizione di rilievo nel panorama televisivo italiano e l’approccio strategico di Pier Silvio Berlusconi nei suoi confronti, è probabile che la situazione venga affrontata con la massima attenzione. La qualità dei pezzi giornalistici sarà senza dubbio al centro dell’attenzione, con Berlinguer che ha chiaramente posto un’ultimatum sul tavolo. Resta da vedere come evolverà la situazione nei prossimi giorni.

