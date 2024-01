8 Gennaio 2024

“Verissimo” Alessandra Celentano e Rosita Celentano e la rivelazione divertita a Silvia Toffanin: “Nessun fidanzato da anni”

da fanpage.it

Un’intervista a “Verissimo”: la verità sulle loro vite e relazioni

Nel corso di un’intervista franca e aperta a Verissimo con Silvia Toffanin, Alessandra e Rosita Celentano, due cugine unite da un profondo legame familiare, si sono confidate sulle loro vite e hanno svelato di essere entrambe single da un periodo significativo. Mentre scherzano sulla loro relazione con gli uomini, entrambe rivelano che la scelta di rimanere single è stata dettata da esperienze personali e un forte senso di indipendenza.

Legami forti e confidenze tra cugine

Le cugine Celentano, Alessandra e Rosita, si descrivono come incredibilmente legate, con la consuetudine di condividere ogni dettaglio delle loro vite. Alessandra afferma: “Ci divertiamo con poco e ci raccontiamo tutto”, mentre Rosita rivela che ha sempre avuto Alessandra come riferimento, specialmente nella sua esperienza nella danza.

Passioni e rimpianti: danza e recitazione

Rosita condivide un aneddoto divertente sulla sua esperienza con la danza classica, svelando il desiderio di mettere le punte e il drammatico epilogo che ha segnato la fine della sua breve carriera di ballerina. Alessandra, d’altra parte, confida che la recitazione è stata sempre la sua passione segreta. Nonostante questa passione, ha iniziato a fare televisione e si è lasciata guidare da questa nuova direzione professionale.

Relazioni e la scelta di essere single

Entrambe le donne parlano apertamente delle loro relazioni personali e della decisione di rimanere single. Rosita condivide che ha “chiuso la boutique da cinque anni”, indicando la fine della sua ricerca di una relazione romantica. Alessandra, d’altra parte, rivela di essere single da 14 anni, spiegando che, dopo tanto tempo senza una relazione, diventa più difficile adattarsi a nuove abitudini. La sua indipendenza di lunga data è stata un fattore determinante.

Sofferenze realizzative di Alessandra Celentano

Alessandra affronta il tema dell’amore con una prospettiva più ampia, sottolineando che, prima dell’amore romantico, ha affrontato altre sfide nella vita. Ha rivelato di aver sofferto per “motivi veri”, citando malattie e morti dei genitori come eventi che hanno cambiato profondamente la sua prospettiva. Ha sottolineato la necessità di affrontare il dolore e la sofferenza, esprimendo gratitudine per la sua resilienza.

Un augurio per il futuro familiare

Nonostante le sfide e le esperienze difficili, Alessandra e Rosita concludono l’intervista con speranza per il futuro. Rosita augura ad Alessandra di essere sempre più serena e di vivere appieno la seconda parte della sua vita, mentre insieme cercano di creare un “villaggio” familiare, un clan dove possono trovare supporto e conforto reciprocamente.

In conclusione, le cugine Celentano, donne forti e indipendenti, abbracciano la loro vita da single e dimostrano che la scelta di rimanere single è basata su esperienze personali e la ricerca di serenità interiore. La loro connessione familiare continua a essere un elemento chiave nella costruzione di un futuro positivo.

