6 Gennaio 2024

Chiara Ferragni: nuovo stop da Coca-Cola ulteriori complicazioni per l’immagine dell’influencer

da quifinanza.it

Il ritorno di Chiara Ferragni e i problemi che persistono

Dopo il “Pandoro-gate” con Balocco e il caso Safilo, Chiara Ferragni affronta un altro duro colpo nel mondo delle sponsorizzazioni. Questa volta, la Coca-Cola Company ha deciso di interrompere la collaborazione con l’influencer digitale, cancellando uno spot precedentemente concordato per fine gennaio.

Il ritorno sui social dopo l’ondata di critiche

Chiara Ferragni era recentemente riapparsa sui social media dopo un periodo di assenza dovuto alle critiche legate ai casi di sponsorizzazione. Ha condiviso momenti della sua vita privata con un messaggio di ringraziamento per il sostegno ricevuto durante il periodo difficile. Tuttavia, le complicazioni continuano a emergere, compromettendo ulteriormente la sua immagine.

La decisione di Coca-Cola: un altro colpo per l’influencer

La Coca-Cola Company ha deciso di interrompere la collaborazione con Chiara Ferragni, bloccando uno spot previsto per essere rilasciato in concomitanza con il Festival di Sanremo. Questa mossa arriva dopo le controversie legate al “Pandoro-gate” e al caso Safilo, contribuendo a rendere sempre più difficile la situazione dell’imprenditrice digitale.

L’effetto Ferragni continua: Coca-Cola si ritira dallo spot

Lo spot girato con Coca-Cola, programmato per essere pubblicato dopo il Festival di Sanremo, è stato sospeso dalla multinazionale americana. La decisione è stata salutata positivamente dal Codacons, che auspica simili misure da parte di altre aziende coinvolte in accordi di sponsorizzazione con influencer famosi. L’associazione minaccia azioni da parte dei consumatori e considera l’opzione di un boicottaggio internazionale dei prodotti delle aziende coinvolte.

L’impero dei follower e le controversie che si accumulano

Nonostante le perdite di consensi, Chiara Ferragni conserva ancora un vasto seguito di 29,5 milioni di follower su Instagram. La serie di controversie ha avuto inizio con il “Pandoro-gate” e si è intensificata con la fine dell’accordo con Safilo e le polemiche sulle consegne dei prodotti. I seguaci dell’influencer sono preoccupati che questa “tempesta perfetta” possa colpire anche le altre collaborazioni di Chiara Ferragni.

Conclusione: ulteriori ostacoli per l’influencer digitale

Chiara Ferragni si trova ora di fronte a una serie di sfide e critiche che mettono a dura prova la sua immagine pubblica. La decisione di Coca-Cola di interrompere la collaborazione è solo l’ultimo sviluppo negativo in una sequenza di controversie. Come l’influencer affronterà queste sfide e come queste influenzeranno il suo impero digitale rimane da vedere.

